Верни себе булки: 10 безглютеновых альтернатив пшеничной муке

Я горячо рекомендую прожить без глютена хотя бы месяц. Причем даже тем, у кого нет на него аллергии. Я попробовала и теперь чувствую себя легче и энергичнее. Мышцы пресса стали рельефнее, после еды не клонит в сон, а хлеб из рациона никуда не исчез. Счастливых вам экспериментов!

1. Рисовая мука

Рисовая мука — важный ингредиент индийской и японской кухни. Индусы пекут хлеба, лепешки и коврижки. Японцы не только пекут, но и добавляют муку в свои знаменитые рисовые десерты-шарики. Тщательно промойте два стакана риса (подойдет и белый, и коричневый). Замочите рис на 3 часа. Выложите на сухую ткань еще на 3 часа. Размелите в блендере на максимальном режиме. Просушите в сковородке, пока не исчезнет пар. Просейте через сито. Храните в сухом месте до 6 месяцев.

Традиционный японский десерт из рисовой муки.

2. Овсяная мука

Овсяная мука универсальна — для хлеба, блинов, выпечки. Она улучшает пищеварение, а маленький кусочек овсяного хлеба насыщает на долгие часы. Оптимальная пропорция в рецепте — 50% овсяной и 50% кукурузной или миндальной. Будьте внимательны — сами овсяные хлопья не содержат глютена, но часто производятся на фабрике вместе с пшеничными продуктами — читайте упаковку. Смелите хлопья в мощной кофемолке, просейте через сито и храните в сухом темном месте до 6 месяцев.

3. Миндальная мука

Миндальная мука невероятно полезна — чистый белок, витамин Е и омега-3 жирные кислоты. Миндальную муку используют в плотнотекстурной выпечке — капкейках, кексах, брауни. Для приготовления замочите орехи в кипятке на 2 минуты, снимите коричневую шкурку и смолите в мощном блендере. Важно вовремя остановиться, пока масса не стала масляной. Просейте через сито и храните в холодильнике или морозилке.

Из миндальной муки получаются отменные кексы, капкейки, брауни.

4. Амарантовая мука

Из семян амаранта еще восемь тысяч лет назад готовили древние ацтеки. Его ореховый привкус подходит для кексов и печенья, а при выпечке хлеба рекомендуется добавлять не больше 1/4 от общего количества муки. Семена амаранта смелите в кофемолке, просейте через сито и храните в сухом месте до 6 месяцев.

5. Картофельная мука

Картофельная мука богата витамином В и клетчаткой. Не путайте ее с крахмалом, при приготовлении муки его специально сцеживают. Она подходит для готовки влажной выпечки — хлеба, блинов и вафель, а также для супов-пюре и соусов. Сырой картофель разрежьте на крупные куски и пробейте в мощном блендере до жидкой консистенции. Выложите в плотную марлю и отожмите — сцедите крахмал. Полученную массу выложите на пекарскую бумагу и поставьте в дегидратор на ночь. Утром сухую массу снова смелите в блендере, просейте через сито и храните в холодильнике до 3 месяцев.

6. Кукурузная мука

Мексиканцы готовят из нее лепешки для буррито и тако, чипсы, супы и соусы. Итальянцы и абхазцы добавляют в кашу и суп. Выпечка с добавлением кукурузной муки становится более воздушной и солнечной благодаря рыжему цвету. Смелите кукурузные зерна или кукурузную крупу в блендере или кофемолке, просейте через сито и храните в сухом месте до 6 месяцев.

Тако из кукурузной муки — кулинарный хит во многих странах.

7. Гречневая мука

Гречка за пределами России превращается в суперфуд и продается в магазинах здорового питания за большие деньги. Она уникальна по своему витаминному составу и настолько малокалорийна, что булки из гречневой муки диетологи пекут для своих худеющих клиентов. Европейцы называют ее вкус «ореховым», но на деле гречневая выпечка по вкусу — та же гречка. Смелите крупу в кофемолке или мощном блендере, просейте через сито и храните в сухом месте до 6 месяцев.

8. Нутовая мука

Нут солирует в ближневосточной кухне с ее фалафелями, хумусами, тахини. Он богат белком и железом. Добавьте нутовую муку в хлеб и все будут спрашивать, что за восточные специи вы использовали. А пицца с нутовой мукой получается тонкой и хрустящей. Смелите нут в мощном блендере, просейте через сито и храните в холодильнике.

9. Просяная мука

Просо очень редко можно встретить на российских прилавках. Зато его едят в народных сказках, а значит стоит поворошить традиции. В Европе просо — витаминный суперфуд и модный компонент очистительных диет. Смелите просо в блендере или кофемолке, просейте через сито и храните в сухом месте до 6 месяцев.

В русских народных сказках часто едят кашу из проса

10. Кокосовая мука

Самая экзотическая в списке, кокосовая мука лишена кокосового вкуса, но сладковата, поэтому ее стоит использовать для десертов. Благодаря омега-3 жирным кислотам все производные кокоса действуют как очищающая губка для кровеносных сосудов. Кусочки кокоса измельчите в блендере, сцедите кокосовое молоко, а мякоть посушите в духовке на минимальной температуре от часа до двух. Смелите в кофемолке, просейте через сито и храните в холодильнике.