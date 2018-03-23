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Семейное гнездышко
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Семейное гнездышко 

Гастроном 41 минуту назад
Фото: Гастроном
Для создания атмосферы тепла и уюта поставьте в центре стола вот такое самодельное гнездышко и выберите красную цветовую гамму для деталей декора. Гнездо можно купить или сделать самим: вы можете отломить пару веток с любого куста возле дома, хорошенько связать ветки между собой, продеть в них ветки от других деревьев или кустарников, вставить перья, а на дно положить соломы. В качестве финального аккорда поставьте в гнездо большие ярко-красные свечи. А на дно положите разные виды предварительно окрашенных яиц и испеченных из теста фигурок, например, птичек.
Главная особенность сервировки — множество маленьких ярких деталей, которые создадут желаемую атмосферу уюта. Подберите белую глиняную посуду и белые салфетки. Сделайте несколько гнезд для каждого гостя, но уже в миниатюрном размере. Положите их рядом с тарелкой или в нее. Обязательно перевяжите салфетки грубой бечевкой, сделав оригинальный узел. А вместо цветов поставьте в глиняный кувшин веточки вербы или других деревьев с набухшими почками, как символ весны.
Главное пасхальное блюдо — кулич, мы также предлагаем украсить в подобной стилистике. Вырежьте из мешковины круг диаметром больше кулича на несколько сантиметров, поставьте кулич внутрь, поверх мешковины обвяжите кулич ажурной лентой или простой белой лентой. Можно вырезать ленту из бумаги и с помощью печати поставить штампы с разными рисунками.
Для горячего обязательно подберите большое и красивое блюдо. Если вы приготовите окорок, перевяжите кусочком мешковины выступающую кость. Это и подчеркнет стилистику всей сервировки, и никто из гостей не испачкает руки. По всему столу разложите короткие веточки и крашенные яйца.
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