Морские гребешки на гриле с помидорками

Ароматное блюдо из морских гребешков, приготовленное на гриле с помидорами!

Уровень сложности

Средне

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Общее время:25 минут. Количество: 4 порции

Ингредиенты

8 деревянных шпажек длиной 20 см 1 лимон

2 ст. ложки оливкового масла

2 ст. ложки дижонской горчицы

24 помидора черри

16 больших морских гребешков (600 г) соль (по вкусу)

Способ приготовления

1 Возьмите морские гребешки и замочите их в горячей воде полчаса. Приготовьте гриль.

2 Помойте лимон и натрите 1,5 ч. ложки цедры, выдавите 1 ст. ложку сока из лимона. Перемешайте цедру и сок с маслом, горчицей и солью.

3 Возьмите шпажки и нанизывайте по 3 помидора и по 2 гребешка на каждую.

4 Обмажьте их половиной приготовленной смеси. Запекайте 5–7 минут, переворачивая периодически. Обмажьте оставшейся смесью и запекайте еще 5 минут (до готовности).

Приятного аппетита!