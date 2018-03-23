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Морские гребешки на гриле с помидорками
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Морские гребешки на гриле с помидорками 

Карельские вести 20 минут назад
Фото: Карельские вести
Ароматное блюдо из морских гребешков, приготовленное на гриле с помидорами!
Уровень сложности
Средне
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Общее время:25 минут. Количество: 4 порции
Ингредиенты
8 деревянных шпажек длиной 20 см  1 лимон
2 ст. ложки оливкового масла
2 ст. ложки дижонской горчицы
24 помидора черри
16 больших морских гребешков (600 г) соль (по вкусу)
Способ приготовления
1 Возьмите морские гребешки и замочите их в горячей воде полчаса. Приготовьте гриль.
2 Помойте лимон и натрите 1,5 ч. ложки цедры, выдавите 1 ст. ложку сока из лимона. Перемешайте цедру и сок с маслом, горчицей и солью.
3 Возьмите шпажки и нанизывайте по 3 помидора и по 2 гребешка на каждую.
4 Обмажьте их половиной приготовленной смеси. Запекайте 5–7 минут, переворачивая периодически. Обмажьте оставшейся смесью и запекайте еще 5 минут (до готовности).
Приятного аппетита!
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