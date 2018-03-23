Кабачковый салат с сыром Фета

Простой рецепт сытного и полезного салата для всей семьи! В основе салата лежат жареные кабачки и вкуснейший сыр Фета! Салат полюбят гурманы и обыватели!

Ингредиенты

Кабачки молодые

600 г сыр фета

40 г помидоры черри

200 г соль, перец

по вкусу

растительное масло

по вкусу

мед жидкий

1 ст.л.

бальзамический уксус

1 ст.л.

орехи жареные

фисташки, кедровые или арахис

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Время готовки

45 мин Количество персон

4 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Международная

Способ приготовления

Помойте кабачки, порежьте ломтиками около 5 миллиметров, поперчите и посолите, маслом смажьте и пожарьте. Остудите.

Сыр Фета порежьте кубиками, помидоры черри пополам. Перемешайте все ингредиенты и положите в блюдо.

Для заправки мед смешайте с бальзамическим уксусом, добавите перец и масло. Полейте салат. Украсьте его мелко рубленными орехами.

Приятного аппетита!