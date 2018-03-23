Кабачковый салат с сыром Фета 

Простой рецепт сытного и полезного салата для всей семьи! В основе салата лежат жареные кабачки и вкуснейший сыр Фета! Салат полюбят гурманы и обыватели!
Ингредиенты
Кабачки молодые
600 г сыр фета
40 г помидоры черри
200 г соль, перец
по вкусу
растительное масло
по вкусу
мед жидкий
1 ст.л.
бальзамический уксус
1 ст.л.
орехи жареные
фисташки, кедровые или арахис
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Время готовки
45 мин Количество персон
4 чел Уровень сложности
Легко
Кухня
Международная
Способ приготовления
Помойте кабачки, порежьте ломтиками около 5 миллиметров, поперчите и посолите, маслом смажьте и пожарьте. Остудите.
Сыр Фета порежьте кубиками, помидоры черри пополам. Перемешайте все ингредиенты и положите в блюдо.
Для заправки мед смешайте с бальзамическим уксусом, добавите перец и масло. Полейте салат. Украсьте его мелко рубленными орехами.
Приятного аппетита!