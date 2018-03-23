Главные овощные блюда разных стран: постящимся на заметку

В каждой стране есть блюда и продукты, которые являются как бы визитной карточкой местной кухни. Невозможно побывать, скажем, во Франции и не попробовать прованский рататуй, или не продегустировать хумус при посещении Турции.

В каждой стране есть свои любимые овощные блюда — визитная карточка местной кухни

Наряду с мясными и рыбными рецептами, в каждой стране есть такие, которые готовятся из самых любимых и популярных овощей. Ниже — подборка рецептов любимых овощных блюд из разных стран, которые вы можете приготовить на своей кухне. Они вкусные, простые, иногда необычные, а еще их можно есть тем, кто соблюдает пост.

Англия: цветная капуста с нутом и карриАнгличане любят карри — эта любовь своими корнями уходит в глубь веков. Первое упоминание об этой специи найдено в британской кулинарной книге, относящейся к 1747 году. Среди причин, побудивших англичан покорять Индию, безусловно, было и желание получить доступ к индийским специям, среди которых карри отводилось почетное место.

В наше время в карри находят все больше и больше полезных свойств

В наше время популярность карри снова выросла, слово карри стало синонимом здорового полезного питания. Но, независимо от истории или смыслов, это одна из любимых англичанами специй, а рецепты с карри — неотъемлемая часть британской кухни.

Чтобы приготовить цветную капусту с нутом, понадобится замочить нут не менее чем на 12 часов, а затем отварить до готовности (не менее часа). Более легкий вариант — использовать банку консервированного нута.

В большой сковороде нагревают 3-4 столовые ложки растительного масла и обжаривают мелко нарезанную луковицу до золотистого цвета. Затем добавляют 2-3 зубчика измельченного чеснока, маленький кусочек имбиря, натертый на терке, мелко нарезанный жгучий перец, по 1 чайной ложке смеси карри и гарам масала. Обжаривают еще минуту, добавляют 2 мелко нарезанных средних помидора (2 столовые ложки томатной пасты с водой или полстакана томатного соуса), чайную ложку сахара, соль и черный молотый перец — по вкусу.

Размешивают, готовят еще минуту, после чего в сковородку отправляют разобранную на соцветия цветную капусту (700 г), готовят, перемешивая время от времени, еще 5-10 минут. Последним в сковороду добавляют готовый нут и тушат все вместе под крышкой еще 10 минут. Подают с отварным рисом, посыпав рубленой петрушкой.

Германия: тушеная капустаКапуста в Германии — своеобразный фетиш. Любимыми овощами немцев также являются морковь, картофель, бобы, шпинат, другая зелень. Но капуста занимает особенное почетное место. Немцы выращивают все возможные сорта этого овоща и, естественно, готовят его во всех видах. И если в России немцев шутливо называют фрицы (от имени Фриц), то в Европе жители Германии в шутку именуются krauts — любители капусты.

Капуста в Германии — культовый продукт

Тушеную капусту с сосисками подают практически в любом заведении питания — это блюдо стало своеобразной визитной карточкой немецкой кухни. Ну, а в «постные» времена сосиски заменяют отварной или запеченной картошкой — получается постно, низкокалорийно и невообразимо вкусно.

Чтобы приготовить тушеную капусту по-немецки, нарезают крупной соломкой около 1 кг белокочанной капусты. В большой сковороде нагревают 4-5 столовых ложек масла и обжаривают 1 чайную ложку семян тмина (1 минуту), затем добавляют в сковороду капусту, солят и обжаривают, часто переворачивая, около 10 минут.

Капусту выкладывают в сотейник, в сковороду добавляют еще немного масла и обжаривают крупную луковицу, нарезанную кубиками, до золотистого цвета. Затем добавляют мелко нарезанный помидор и 1-2 столовых ложки томатной пасты, разведенной в стакане воды с чайной ложкой сахара и 1/2 чайной ложки черного молотого перца.

Томатный соус выливают на капусту, при необходимости доливают воды, накрывают крышкой и тушат при низкой температуре на плите или в духовке еще 45 минут. Подают, посыпав рубленой зеленью и добавив отварной или запеченный картофель.

Франция: рататуйРататуй — это яркое и сытное овощное рагу, насыщенное оливковым маслом, ароматным чесноком и зеленью. Блюдо родом из Прованса, региона на юге Франции, недалеко от Средиземного моря, который известен богатством и щедростью созревших на южном солнце овощей. Рататуй готовится во многих вариантах — на плите и в духовке, с томатом и без, из мелко или крупно нарезанных овощей. Блюдо очень популярно у туристов и подается в ресторанах и кафе практически по всей стране.

Рататуй украсит любой стол яркими красками и отличным вкусом

Чтобы приготовить классический рататуй в духовке, подбирают разные по цвету овощи, например, желтый и зеленый цуккини, синий баклажан, красный и зеленый болгарский перец, 2-3 помидора. Все овощи нарезают тонкими кружочками. На дно формы наливают стакан сладкого томатного соуса, смешанного с мелко нарезанным луком и тертой морковью. Кружочки выкладывают в форму вертикально, чередуя разные овощи. В отдельной посуде смешивают 4-5 столовых ложек оливкового масла, 3 измельченных зубчика чеснока, по 2 столовых ложки рубленого тимьяна и базилика.

Овощи посыпают солью и черным молотым перцем, поливают оливковой смесью, накрывают форму фольгой и выпекают в духовке при температуре 190°С в течение 35-40 минут, пока овощи выпустят сок, а на дне формы образуется нежный пряный соус. Перед подачей на стол блюдо украшают свежим базиликом.

Венгрия: голубцы из савойской капустыГолубцы (сарма, долма) — блюдо, общее для многих стран Восточной Европы, Балканского полуострова, а также некоторых арабских стран. Существует множество вариантов этого блюда: начинку готовят как с мясом, так и без него, добавочно используют рис, гречку, пшено, которые заворачивают как в капустные, так и в виноградные листья. Варьируют сорта капусты (белокочанная, савойская, пекинская, красная), а также виды соусов: томатный, сметанный, сливочный…

Пшено отлично сочетается с капустой

Чтобы приготовить постные голубцы из савойской капусты, пшено промывают и отваривают в подсоленной воде (1 стакан пшена на 2 стакана воды, соль, варить 20 минут, затем оставить на 20 минут под крышкой). Мелко нарезанный лук обжаривают на постном масле до золотистого цвета (5 минут), добавляют натертую на крупной терке морковь, нарезанный болгарский перец и обжаривают еще такое же время.

Вилок савойской капусты разбирают на листья и ошпаривают кипятком, срезают грубую стволовую часть листа. Поджарку смешивают с отварным пшеном, добавляют паприку, рубленую зелень и с таким фаршем сворачивают голубцы из капустных листов.

Острый сладкий томатный соус разводят водой пополам, добавляют черный перец горошком, лавровый лист, соль по вкусу и заливают сложенные в казан голубцы так, чтобы соус покрыл их полностью. Готовят на малом огне около 15 минут. Подают горячими.

Турция: хумусХумус — блюдо с древних времен распространенное в странах Передней Азии, в первую очередь, в Египте и Турции. Хумус готовится из турецкого гороха (бараньего гороха), о пользе которого писал еще Гипократ. Легенды говорят, что в древности хумусом питались пастухи и воины, ибо он «дает силы и мудрость».

Хумус — блюдо, пользу которого трудно переоценить

Европейцы обратили свое внимание на нут в последнее время, когда идеи здорового питания стали все более популярны. Многие пробовали хумус в восточных ресторанах или в отелях во время отдыха на Востоке. Это отличная закуска, которую подают как соус к гренкам, чипсам, сырым и отварным овощам: огурцам, моркови, запеченной картошке.

Перед готовкой необходимо заранее замочить нут в воде на 10-12 часов, несколько раз сменяя воду за это время. Затем нут отваривают в течение 1-1,5 часов (в зависимости от сорта). Горох должен быть мягким, но не разваренным.

Сам хумус готовится следующим образом: на среднем огне нагревают сухую сковороду, затем быстро (до появления легкого аромата) обжаривают пол чайной ложки приправы зира (кумин). Если запах кумина вам не нравится, можно заменить тмином. Поджаренную пряность высыпают на тарелку, а на сковороде обжаривают 60 г семян кунжута (можно заменить грецкими орехами).

Поджаренный кунжут и зиру перемалывают в кофемолке на муку. В блендере смешивают до состояния пюре отваренный нут, добавляя по необходимости отвар, чтобы получилось пюре средне-густой консистенции. К нуту добавляют кунжут, зиру, 2 измельченных зубчика чеснока, 2 столовые ложки лимонного сока, 2 столовые ложки оливкового масла, соль и черный молотый перец — по вкусу.

Получается кремообразная смесь, которую подают на стол, полив дополнительно растительным маслом, посыпав красным перцем и украсив целыми горошинами отварного нута.

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