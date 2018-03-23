Миндальное какао

Вкуснейший напиток, который любят дети и взрослые! Миндальное молоко сделает это како оригинальным и незабываемым!

Ингредиенты

Сахар темно-коричневый

50 г какао-порошок

1 стак.

соль

1 ч. л.

вода

1 стак.

миндальное молоко

1,9 л ванильный экстракт

0,5 ч. л.

корица

0,25 ч. л.

шоколад горький 70-80% какао

250 г Рекомендуем к прочтению:

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Способ приготовления

Разрежьте шоколад, подогреть в микроволновке миндальное молоко и вскипятите воду. Перемешайте в сотейнике на небольшом огне какао с сахаром, добавите горячую воду, молоко и растопите шоколад. Положите соль, корицу и ванильный экстракт.

Разлейте все в стаканы, украсьте взбитыми сливками!

Приятного аппетита!

Время готовки

15 мин Количество персон

8 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Международная