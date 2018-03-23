Миндальное какао 

Вкуснейший напиток, который любят дети и взрослые! Миндальное молоко сделает это како оригинальным и незабываемым!
Ингредиенты
Сахар темно-коричневый
50 г какао-порошок
1 стак.
соль
1 ч. л.
вода
1 стак.
миндальное молоко
1,9 л ванильный экстракт
0,5 ч. л.
корица
0,25 ч. л.
шоколад горький 70-80% какао
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Способ приготовления
Разрежьте шоколад, подогреть в микроволновке миндальное молоко и вскипятите воду. Перемешайте в сотейнике на небольшом огне какао с сахаром, добавите горячую воду, молоко и растопите шоколад. Положите соль, корицу и ванильный экстракт.
Разлейте все в стаканы, украсьте взбитыми сливками!
Приятного аппетита!
Время готовки
15 мин Количество персон
8 чел Уровень сложности
Легко
Кухня
Международная