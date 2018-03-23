5 полезных продуктов, которые оказались вредны

Креветки

Мы всегда считали морепродукты диетическим и полезным блюдом, но это не так. Креветки и другие обитатели глубин способны накапливать тяжелые металлы. Кроме того, в них много холестерина.

Рис растет на затопленных водой полях и насыщается неорганическим мышьяком, который вымывается из почвы. Регулярное употребление этого продукта может привести к диабету, болезням нервной системы и сердца.

Йогурт

Этот продукт содержит консерванты, загустители, ароматизаторы и красители. А также в нем много сахара. Многие замечали, что регулярный перекус йогуртом вместо пользы приносит лишний вес.

Крекеры

Любите соленое печенье? Казалось бы, лишний вес вам не грозит. Но, зато, вы можете заполучить атеросклероз и болезнь Альцгеймера. Все дело в соли, которой в крекерах три дневных нормы.

Мороженое

Это безобидное, на первый взгляд, лакомство содержит загустители и эмульгаторы, а они приводят к изменениям микрофлоры кишечника, делая его склонным к воспалениям. Это может вызвать онкологическое заболевание.