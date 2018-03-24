9 продуктов, которые не нужно замораживать

Многие продукты удобно класть на длительное хранение в морозилку, но есть такие, которым мороз очень вредит. Заморозка может повлечь за собой много проблем — от разрушения текстуры и вкуса продукта до уменьшения его пользы для вашего здоровья.

Некоторые продукты нельзя положить в морозильную камеру даже на короткий срок. Ниже — список еды, для которой мороз должен быть под запретом.

Dreamstime.com/Ioana Grecu

1. Овощи с большим содержанием воды

Очень многие овощи можно спокойно замораживать, не боясь навредить ни им, ни себе. Но необходимо избегать заморозки овощей с большим количеством воды. Когда вы их разморозите, они рискуют превратиться в мягкую, бесформенную массу с измененным вкусом. Поэтому лук, редис, огурцы, помидоры, перец, цветную капусту и другие овощи с высоким содержанием воды ни в коем случае нельзя замораживать.

yandex_ad_1 2. Молочные продукты

Молочные продукты также попали в список. Всё — от мягких сыров и йогурта до молока и творога — может храниться только в холодильнике. Жидкие продукты свернутся при размораживании, а мягкие (например, сыр) не самым приятным образом изменятся в своей текстуре. Ненадолго можно положить в морозилку лишь твердые сорта сыра, они при разморозке почти не поменяются.

Dreamstime.com/Oleg Dudko

3. Фрукты

Фрукты можно замораживать, только если вы планируете после разморозки смешать их в блендере для коктейлей или смузи. В остальном же не ждите, что замороженные фрукты не испортятся, поменявшись в текстуре после пребывания в морозилке.

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4. Яйца

Сырые или сваренные, яйца в любом случае находятся в списке запрещенных для заморозки продуктов. Свежие яйца в морозильной камере просто треснут, а у вареных при оттаивании белки превратятся в нечто, больше похожее на резину. Если же заморозка неизбежна, разделите в сырых яйцах белки и желтки и замораживайте их в разных контейнерах.

5. Листовой салат

Капусту, латук и любой зеленый листовой салат также нельзя класть в морозилку, если вы хотите сохранить их текстуру целой после разморозки. Листья не только быстро завянут, но также сильно потеряют во вкусе.

Dreamstime.com/Vadymvdrobot

6. Жареная еда Жареные продукты — от картошки до курицы — после оттаивания становятся просто мокрой массой. Впрочем, это еще поправимо — их можно подогреть на плите или в духовке. Но начальный вкус таких продуктов все равно потеряется.

7. Соусы

Нельзя замораживать соусы и майонез. Как правило при размораживании они сворачиваются, что делает их абсолютно бесполезными. Особо чувствительны к заморозке соусы, содержащие муку или кукурузный крахмал, но не лучший результат вы получите, заморозив крем или глазурь из яичных белков.

yandex_ad_2 8. Газированные напитки

Газировку нельзя замораживать, помня о том, что жидкости при затвердевании расширяются. Углекислый газ, ответственный за пузырьки, после заморозки уйдет, да и вкус у размороженного напитка может сильно поменяться.

9. Размороженные продукты

Замораживать еду, которая уже была разморожена — большой риск для здоровья. Повторная заморозка способствует размножению бактерий, от которых можно получить пищевое отравление. Поэтому если вы уже разморозили продукт, постарайтесь его все-таки приготовить.