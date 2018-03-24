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6 незаменимых продуктов, которые придадут сил и поднимут настроение
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6 незаменимых продуктов, которые придадут сил и поднимут настроение 

FashionTime 55 минут назад
Фото: FashionTime
Автор: Лиза Сарапина
Несмотря на то, что календарная зима уже давным-давно прошла, весенняя погода, а с ней и приподнятое настроение, не спешат врываться в наши жизни. Сил, как и вдохновения, не хватает даже на привычные дела. К счастью, все исправимо при помощи корректировки питания. В этой статье мы расскажем вам о том, как стать счастливее уже сейчас: не дожидаясь тепла и солнечных деньков.
Бразильский орех
Бразильский орех — кладезь всевозможных питательных веществ: белка, клетчатки, магния, фосфора и тиамина. Однако ключевым веществом, отвечающим за устойчивость нервной системы и противодействие стрессам, является селен, которого в бразильском орехе больше, чем в остальных продуктах. Для поднятия настроения хватит всего пару орешков в день.
Устрицы
Любимый многими морской деликатес не только вкусный, но и обладает свойствами «энергетика». Причина — высокое содержание цинка, отвечающего за работу мозга и воспроизводство энергии. Кроме того, аминокислота тирозин помогает снять нервное напряжение и улучшить душевное состояние.
Бананы
Бананы — лучшие врачи в лечении депрессии. Они содержат в себе триптофан, который в организме преобразуется в серотонин, известный как гормон радости. Банановая диета, к тому же, поможет расстаться с лишними килограммами: чем не повод для радости?
Чечевица
Состав чечевицы, подобно бананам, обеспечивает организм запасами серотонина. Вдобавок, этот продукт помогает регулировать уровень сахара в крови, сохраняя при этом хорошее настроение.
Темный шоколад
Шоколад может стать отличным продуктом, поддерживающим не только позитивное мышление, но и такие важные органы, как сердце. Важная оговорка: он должен быть исключительно черным и употребляться в маленьких количествах.
Овсянка
Всем известно, что овсянка — самый лучший завтрак. Упомянутый выше селен обеспечит вам отличное настроение на весь день, а медленные углеводы придадут энергии и сил. Овсянку всегда можно разбавить любыми продуктами на ваш вкус: семенами, сухофруктами, ягодами или бананами, за счет которых она станет еще вкуснее и полезнее.
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