Бри, запеченный с розмарином и тимьяном

Вот и день весеннего равноденствия прошел, после которого мы все ждем тепла и весны. Но зима не торопится уходить и пока еще можно не забывать про вкусные, но калорийные рецепты. Немножко, совсем немножко, а потом худеть и ждать теплого лета.

Фудблогер Анжелика Зоркина поделилась с нами рецептом запеченного сыра бри, который в морозную погоду пойдет очень кстати. Запекается он по тому же принципу, что и камамбер. Попробуйте, вы не пожалеете.

Ингредиенты: Сыр Бри (Камамбер) Веточки розмарина Сушеный тимьян Хлебные палочки Мед Способ приготовления: С сыра срезать верхнюю корочку (по желанию, чтобы вкус розмарина и тимьяна хорошо смешался с сыром, но можно просто надрезать корочку сыра или вообще ничего с ней не делать). Затем сыр положить на противень, покрытый пекарской бумагой, посыпать тимьяном, розмарином и поставить в заранее разогретую до 200 градусов духовку минут на 20. Достать сыр из духовки, полить медом и тут же подать на стол с хлебными палочками или просто с кусочками хлеба. Хлебные палочки можно сделать из обычного теста для пиццы. Нарезать тонкий пласт теста на полоски, скрутить по две полоски вместе и посыпать тимьяном.

В последнее время сыроедение стало очень популярным. Люди по всему миру отказываются от употребления мяса, рыбы и молочных продуктов, а также перестают подвергать тепловой обработке даже овощи и фрукты.