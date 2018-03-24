Весенние лепешки из лемонграсса народности туцзя 

Эньши /пров. Хубэй/, 23 марта /Синьхуа/ — «Маосяньба» /"лепешки из лемонграсса"/ — особое весеннее лакомство, популярное в городском уезде Эньши Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа /провинция Хубэй, Центральный Китай/.
Для приготовления лепешек используют дикорастущий лемонграсс, собранный в горах. Его промывают соленой водой, смешивают с мукой из клейкого риса и кукурузы и формируют лепешки, которые готовят на пару.
Считается, что это блюдо обладает целебными свойствами: местные жители употребляют лепешки для борьбы со многими недугами.
Эньши /пров. Хубэй/, 23 марта /Синьхуа/ — «Маосяньба» /"лепешки из лемонграсса"/ — особое весеннее лакомство, популярное в городском уезде Эньши Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа /провинция Хубэй, Центральный Китай/.
Для приготовления лепешек используют дикорастущий лемонграсс, собранный в горах. Его промывают соленой водой, смешивают с мукой из клейкого риса и кукурузы и формируют лепешки, которые готовят на пару.
Считается, что это блюдо обладает целебными свойствами: местные жители употребляют лепешки для борьбы со многими недугами.
Эньши /пров. Хубэй/, 23 марта /Синьхуа/ — «Маосяньба» /"лепешки из лемонграсса"/ — особое весеннее лакомство, популярное в городском уезде Эньши Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа /провинция Хубэй, Центральный Китай/.
Для приготовления лепешек используют дикорастущий лемонграсс, собранный в горах. Его промывают соленой водой, смешивают с мукой из клейкого риса и кукурузы и формируют лепешки, которые готовят на пару.
Считается, что это блюдо обладает целебными свойствами: местные жители употребляют лепешки для борьбы со многими недугами.
Эньши /пров. Хубэй/, 23 марта /Синьхуа/ — «Маосяньба» /"лепешки из лемонграсса"/ — особое весеннее лакомство, популярное в городском уезде Эньши Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа /провинция Хубэй, Центральный Китай/.
Для приготовления лепешек используют дикорастущий лемонграсс, собранный в горах. Его промывают соленой водой, смешивают с мукой из клейкого риса и кукурузы и формируют лепешки, которые готовят на пару.
Считается, что это блюдо обладает целебными свойствами: местные жители употребляют лепешки для борьбы со многими недугами.
Эньши /пров. Хубэй/, 23 марта /Синьхуа/ — «Маосяньба» /"лепешки из лемонграсса"/ — особое весеннее лакомство, популярное в городском уезде Эньши Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа /провинция Хубэй, Центральный Китай/.
Для приготовления лепешек используют дикорастущий лемонграсс, собранный в горах. Его промывают соленой водой, смешивают с мукой из клейкого риса и кукурузы и формируют лепешки, которые готовят на пару.
Считается, что это блюдо обладает целебными свойствами: местные жители употребляют лепешки для борьбы со многими недугами.
Эньши /пров. Хубэй/, 23 марта /Синьхуа/ — «Маосяньба» /"лепешки из лемонграсса"/ — особое весеннее лакомство, популярное в городском уезде Эньши Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа /провинция Хубэй, Центральный Китай/.
Для приготовления лепешек используют дикорастущий лемонграсс, собранный в горах. Его промывают соленой водой, смешивают с мукой из клейкого риса и кукурузы и формируют лепешки, которые готовят на пару.
Считается, что это блюдо обладает целебными свойствами: местные жители употребляют лепешки для борьбы со многими недугами.
Эньши /пров. Хубэй/, 23 марта /Синьхуа/ — «Маосяньба» /"лепешки из лемонграсса"/ — особое весеннее лакомство, популярное в городском уезде Эньши Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа /провинция Хубэй, Центральный Китай/.
Для приготовления лепешек используют дикорастущий лемонграсс, собранный в горах. Его промывают соленой водой, смешивают с мукой из клейкого риса и кукурузы и формируют лепешки, которые готовят на пару.
Считается, что это блюдо обладает целебными свойствами: местные жители употребляют лепешки для борьбы со многими недугами.
Эньши /пров. Хубэй/, 23 марта /Синьхуа/ — «Маосяньба» /"лепешки из лемонграсса"/ — особое весеннее лакомство, популярное в городском уезде Эньши Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа /провинция Хубэй, Центральный Китай/.
Для приготовления лепешек используют дикорастущий лемонграсс, собранный в горах. Его промывают соленой водой, смешивают с мукой из клейкого риса и кукурузы и формируют лепешки, которые готовят на пару.
Считается, что это блюдо обладает целебными свойствами: местные жители употребляют лепешки для борьбы со многими недугами.