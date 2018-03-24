Как приготовить курицу: 3 фантастических рецепта

250 calories

Курица с клюквой и бальзамиком

Запечённые куриные грудки в необычном кисло-сладком маринаде. Курица с клюквой и бальзамиком СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 60 минут PT1H PT1H КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 6 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 250 ккал

Ингредиенты

Курица (грудка) 6 шт. Клюква 1 стакан Уксус (бальзамический) ¼ стакана Чеснок 2 зубчика Масло (оливковое) 2 ст. л. Специи (итальянские травы) по вкусу Перец (чёрный молотый) по вкусу Соль по вкусу

Приготовьте маринад: для этого смешайте в блендере ⅓ стакана клюквы, ¼ стакана бальзамика, оливковое масло, соль, перец и чеснок.

Перелейте получившийся маринад в миску, опустите в него курицу и оставьте на 30 минут.

Переложите курицу на смазанный маслом противень и запекайте в течение 20 минут при температуре 180 градусов.

Подавайте готовую курицу, украсив итальянскими травами и оставшейся клюквой.

350 calories

Курица с нутом по-ближневосточному

Нут и специи — визитные карточки кухни Ближнего Востока. Добавьте к ним курицу — и получится вкусный, сытный ужин. Курица с нутом по-ближневосточному СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 45 минут PT45M PT45M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 350 ккал

Ингредиенты

Курица (грудка) 4 шт. Нут (готовый) 400 шт. Лук (шалот) 1 шт. Гранат (зёрна) ½ стакана Масло (оливковое) ⅓ стакана Уксус (яблочный) 1 ст. л. Мёд 1 ст. л. Кумин 1 ч. л. Перец (чёрный молотый) по вкусу Соль по вкусу

Приготовьте маринад: для этого смешайте масло, кумин, соль, перец, мёд и яблочный уксус до однородной консистенции.

Перелейте маринад в форму и опустите в него курицу на 10—20 минут.

Выложите замаринованную курицу и нарезанный на кусочки лук на смазанный маслом противень и запекайте в течение 20 минут при температуре 180 градусов.

Подавайте курицу с нутом и зёрнами граната.

90 calories

Роллы с курицей и манго

Полезные роллы, в которых вместо лаваша — листья китайской капусты, а вместо жареной начинки — варёная курица и кусочки манго. Роллы с курицей и манго СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 15 минут PT15M PT15M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 6 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 90 ккал

Ингредиенты

Курица (варёная нарезанная) 3 стакана Манго (нарезанное) 1 стакан Помидоры (черри) 1 стакан Салат (китайская капуста) 6 листов Мёд 1 ст. л. Масло (оливковое) 2-3 ч. л. Чеснок (измельчённый) 1 ч. л.

Смешайте в миске мёд и оливковое масло.

Нарезанную на кусочки курицу, манго, разрезанные пополам черри и измельчённый чеснок переложите в большую миску. Добавьте заправку и перемешайте.

Готовую начинку разложите внутрь каждого листа салата и аккуратно сверните, чтобы получился ролл. Готово!

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