Как укрепить иммунитет: имбирный коктейль 

Один из эффективных и легких способов укрепить иммунитет — это имбирный коктейль, который является вкусным и полезным напитком
Для приготовления имбирного коктейля надо вымыть лимоны и порезать на кусочки, затем почистить и мелко нарезать имбирь, потом отделить зернышки граната, сварить дольки лимона в двух литрах воды, сообщает Sputnik Кыргызстан. Воду с лимонами надо довести до кипения, затем уменьшить огонь и добавить сахар, имбирь, гранат и мяту. Варить не меньше двух часов. Лимонная корочка должна стать мягкой.