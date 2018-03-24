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Как укрепить иммунитет: имбирный коктейль
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Как укрепить иммунитет: имбирный коктейль 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Один из эффективных и легких способов укрепить иммунитет — это имбирный коктейль, который является вкусным и полезным напитком
Для приготовления имбирного коктейля надо вымыть лимоны и порезать на кусочки, затем почистить и мелко нарезать имбирь, потом отделить зернышки граната, сварить дольки лимона в двух литрах воды, сообщает Sputnik Кыргызстан. Воду с лимонами надо довести до кипения, затем уменьшить огонь и добавить сахар, имбирь, гранат и мяту. Варить не меньше двух часов. Лимонная корочка должна стать мягкой.
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