Вкусные рецепты: как приготовить тыквенный хлеб

В новом видео для рубрики «Вкусные рецепты» кулинар Наталья Чвилёва и автор ролика, режиссер Яр Нуварьев решили поделиться со Sputnik Грузия рецептом приготовления тыквенного хлеба

Ингредиенты для приготовления тыквенного хлеба

Вначале следует подогреть молоко, добавить в него сахар и растворить дрожжи. Засыпать соль в муку и перемешать. Смешать все ингредиенты и добавить тыквенное пюре. Еще раз тщательно перемешать. Поставить в теплое место и дать подняться. Затем сформировать готовое тесто в форму и выложить в жаровню. Дать еще раз подняться. Выпекать 45 минут: 10 при температуре 220 градусов и 35 — при температуре 180 градусов. Достать из жаровни и дать остыть. Блюдо готово!

Приятного аппетита!