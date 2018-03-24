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Вкусные рецепты: как приготовить тыквенный хлеб
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Вкусные рецепты: как приготовить тыквенный хлеб 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
В новом видео для рубрики «Вкусные рецепты» кулинар Наталья Чвилёва и автор ролика, режиссер Яр Нуварьев решили поделиться со Sputnik Грузия рецептом приготовления тыквенного хлеба
Ингредиенты для приготовления тыквенного хлеба
Вначале следует подогреть молоко, добавить в него сахар и растворить дрожжи. Засыпать соль в муку и перемешать. Смешать все ингредиенты и добавить тыквенное пюре. Еще раз тщательно перемешать. Поставить в теплое место и дать подняться. Затем сформировать готовое тесто в форму и выложить в жаровню. Дать еще раз подняться. Выпекать 45 минут: 10 при температуре 220 градусов и 35 — при температуре 180 градусов. Достать из жаровни и дать остыть. Блюдо готово!
Приятного аппетита!
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