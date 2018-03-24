Тартар из кабачков и тофу

Вам понадобится:

Тофу маринованный — 105 г Кабачки (без мякоти) — 80 г Имбирь тертый — 2 г Фундук жаренный — 5 г Кинза — 2 г Заправка — 35 г Кресс-салата — 1 г Приготовление:

Открыть маринованный тофу и запечьв духовке при 200 градусах. Теплый кусок тофу положить в центре тарелки. Предварительно кабачки без мякоти бланшировать в кипяченой соленой воде 5 секунд, затем охладить, заправить тертым имбирем, тертой кинзой и рубленым фундуком. Полученную массу выложить на запеченный тофу и добавить заправку. Украсить кресс-салатом.

Заправка

Масло кунжутное — 10 г Фреш базилик/лайм — 140 г Способ приготовления:смешать все ингредиенты и пропустить через блендер.

Тофу маринованный

Вам понадобится (на 105 г):

Тофу — 102 г Соль — 1 г Лемонграсс — 2 г Кинза — 2 г Юдзу — 8 г Карри — 1 г Паприка — 1 г Тмин — 1 г Способ приготовления:нарезать тофу кубиками, заправить солью, карри, паприкой, тмином, юдзу, мелко рубленной кинзой и мелко нарезанным лемонграссом. Закрыть в вакуум и положить в холодильник на 2-3 часа. Также маринованый тофу можно купит в супермаркете, чтобы не возиться. Тут уж решайте сами.