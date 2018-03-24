Ещё
Тартар из кабачков и тофу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тартар из кабачков и тофу 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Вам понадобится:
Тофу маринованный — 105 г  Кабачки (без мякоти) — 80 г  Имбирь тертый — 2 г  Фундук жаренный — 5 г  Кинза — 2 г  Заправка — 35 г  Кресс-салата — 1 г  Приготовление:
Открыть маринованный тофу и запечьв духовке при 200 градусах. Теплый кусок тофу положить в центре тарелки. Предварительно кабачки без мякоти бланшировать в кипяченой соленой воде 5 секунд, затем охладить, заправить тертым имбирем, тертой кинзой и рубленым фундуком. Полученную массу выложить на запеченный тофу и добавить заправку. Украсить кресс-салатом.
Заправка
Масло кунжутное — 10 г  Фреш базилик/лайм — 140 г  Способ приготовления:смешать все ингредиенты и пропустить через блендер.
Тофу маринованный
Вам понадобится (на 105 г):
Тофу — 102 г  Соль — 1 г  Лемонграсс — 2 г  Кинза — 2 г  Юдзу — 8 г  Карри — 1 г  Паприка — 1 г  Тмин — 1 г  Способ приготовления:нарезать тофу кубиками, заправить солью, карри, паприкой, тмином, юдзу, мелко рубленной кинзой и мелко нарезанным лемонграссом. Закрыть в вакуум и положить в холодильник на 2-3 часа. Также маринованый тофу можно купит в супермаркете, чтобы не возиться. Тут уж решайте сами.
Passion.ru: последние новости
Каротосалата Мэ Колокифа 7 блюд из риса, которые должна уметь готовить каждая женщина Овощные спринг-роллы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ирина Шейк продолжает толстеть4
5 научных фактов о случайном сексе
СМИ: Питт и Энистон снова вместе28
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел141
Почему появляются белые пятна на ногтях
Видео
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
00:58
Как сделать масло для ногтей в домашних условиях
Красота
00:57
Как сделать макияж в фиолетовых тонах
Красота
02:23
Как орех! Упражнения для бедер, которые работают
Здоровье
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:41
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел
Психология
01:43
У Абдулова нашлась внебрачная дочь?
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение