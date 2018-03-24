Чипсы достали? 4 вкуснейших австралийских закуски к первому этапу Формулы-1

Четыре бесконечных месяца межсезонья позади, и первая гонка стартует уже завтра! В честь такого события Playboy приготовил для тебя кое-что особенное.

Неважно — болеешь ли ты за Хэмилтона/Феттеля/Райкконена или даже веришь в то, что Макларен все-таки поедет. Главное, что ты, как и мы, ждешь, когда, наконец, погаснут красные огни.

И, чтобы сделать погружение в формульную атмосферу максимальным, мы решили предложить тебе сопроводить просмотр национальной закуской страны проведения первого этапа.

Не спеши пугаться — австралийские блюда можно приготовить, даже если у тебя в холодильнике закончились и кенгурятина, и крокодил.

Австралийские гренки

Фото Tristan Kenney, flickr.com Радость нового сезона немного омрачает время проведения гонки. Поклонникам из центральной части России придется вставать в восемь утра и тихо завидовать жителям Сибири и Владивостока.

Поэтому первый вариант нашей закуски хорошо подходит для воскресного завтрака — быстро готовится и с пивом!

Нам понадобятся:

сливочное масло — 1,5 чайные ложки

багет — 4 куска

темное пиво — 1,5 столовые ложки

молоко — 1,5 чайные ложки

мука — 1,5 чайные ложки

сухая горчица — щепотка

черный перец — по вкусу

тертый сыр — 2 столовые ложки

один яичный желток

Обжарь хлеб, намазанный маслом, до золотистого цвета (маслом вверх). Выложи гренки на тарелку. В сковороде на медленном огне растопи оставшееся сливочное масло, добавь в него муку и помешай минуту. Затем влей пиво и молоко, засыпь горчицу, сыр и перец.

Хорошо перемешай и подожди, пока все не начнет закипать (для этого нужно несколько минут). Выключи огонь и добавь желток. Снова перемешай. Готово! Намазывай этим соусом хлеб и включай трансляцию!

Картофель по-австралийски

Фото Joy, flickr.com Хотя мы и собрали самые простые (но вкусные) рецепты, чтобы не вставать ради готовки пораньше (это ведь твое воскресенье!), можешь приготовить одно из трех следующих блюд в субботу вечером. А перед Гран-при просто разогрей в микроволновке.

Австралийская картошка — просто чудо. Чтобы придать ей национальный колорит, потребуется потратить совсем немного усилий.

Нам понадобятся:

оливковое масло — 1 столовая ложка

соль и перец — по вкусу

картофель — 4 штуки

пакет со смесью трав (розмарин, тимьян и т.д.) — щепотка

Отвари картошку в мундире. Положи на поднос и расплющь толкушкой. Сбрызни маслом, посыпь солью, перцем и приправами. Отправь в духовку, разогретую до 230 градусов, на 20-25 минут (до золотого цвета). Вот и все. Мы же говорили, что проще некуда!

Австралийские гамбургеры

Фото George Alexander Ishida Newman, flickr.com Хоть австралийцы и живут на краю света, но они очень похожи на европейцев и американцев. Жители страны-континента также не прочь побаловать себя пиццей и прочим фастфудом.

Они даже придумали свою собственную вариацию гамбургера. Не поверишь, что именно они в него засунули — свеклу. Если это тебя не пугает, то давай приготовим.

Нам понадобятся:

булочки для гамбургеров — 2 штуки

мясной фарш — 250 граммов

свекла — 1 штука

ломтики сыра — 2 штуки

салат — 4 листа

лук красный — половина

лук зеленый — 3 стебля

чеснок — половина зубчика

оливковое масло — 2 столовые ложки

яблочный уксус — 1 столовая ложка

горчица — 2 чайные ложки

соль и перец по вкусу

В духовке, которую ты разогрел до 190 градусов, запеки свеклу. Затем почисти ее, нарежь тонкими ломтиками и положи в чашку с уксусом. Пусть немного помаринуется.

В фарш добавь измельченный в блендере красный лук, чеснок, горчицу, соль и перец. Перемешай и тоже дай постоять. Затем слепи из фарша котлеты, смажь маслом и обжарь до готовности. Вместе с ними немного поджарь разрезанные пополам булочки.

Очередность составления гамбургера такова — смажь булочки горчицей, положи салат, свеклу, котлету, сыр, зеленый лук. Закрой второй половинкой. Съешь.

Традиционный австралийский мясной пирог

Mr & Mrs Stickyfingers, flickr.com Вариант для продвинутых.

Нам понадобятся:

мясной фарш — 500 граммов

репчатый лук — 1 штука

тесто слоеное — 350 граммов

кетчуп — 2 столовые ложки

соевый соус — 2 столовые ложки

вода — 1 стакан

травы-приправы (тимьян, орегано)

масло растительное — 1 чайная ложка

соль и перец по вкусу

Обжарь лук, добавь к нему фарш. Дождись, когда он станет серым и введи муку, кетчуп и травы. Перемешай. Через 1-2 минуты влей воду и соевый соус.

Жарь еще 10 минут. В конце добавь соль и перец. Положи в форму для пирога пласт теста. Смажь маслом. Сделай бортики — иначе фарш вытечет. Выложи начинку и закрой сверху вторым пластом теста.

Соедини края двух кусков теста и проткни верхний слой в нескольких местах. Духовку разогрей до 200 градусов и жди минут 35-40. После дай своему австралийскому пирогу немного остынуть. Приятного аппетита!