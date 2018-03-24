Чипсы достали? 4 вкуснейших австралийских закуски к первому этапу Формулы-1 

Четыре бесконечных месяца межсезонья позади, и первая гонка стартует уже завтра! В честь такого события Playboy приготовил для тебя кое-что особенное.
Неважно — болеешь ли ты за Хэмилтона/Феттеля/Райкконена или даже веришь в то, что Макларен все-таки поедет. Главное, что ты, как и мы, ждешь, когда, наконец, погаснут красные огни.
И, чтобы сделать погружение в формульную атмосферу максимальным, мы решили предложить тебе сопроводить просмотр национальной закуской страны проведения первого этапа.
Не спеши пугаться — австралийские блюда можно приготовить, даже если у тебя в холодильнике закончились и кенгурятина, и крокодил.
Австралийские гренки
Фото Tristan Kenney, flickr.com Радость нового сезона немного омрачает время проведения гонки. Поклонникам из центральной части России придется вставать в восемь утра и тихо завидовать жителям Сибири и Владивостока.
Поэтому первый вариант нашей закуски хорошо подходит для воскресного завтрака — быстро готовится и с пивом!
Нам понадобятся:
сливочное масло — 1,5 чайные ложки
багет — 4 куска
темное пиво — 1,5 столовые ложки
молоко — 1,5 чайные ложки
мука — 1,5 чайные ложки
сухая горчица — щепотка
черный перец — по вкусу
тертый сыр — 2 столовые ложки
один яичный желток
Обжарь хлеб, намазанный маслом, до золотистого цвета (маслом вверх). Выложи гренки на тарелку. В сковороде на медленном огне растопи оставшееся сливочное масло, добавь в него муку и помешай минуту. Затем влей пиво и молоко, засыпь горчицу, сыр и перец.
Хорошо перемешай и подожди, пока все не начнет закипать (для этого нужно несколько минут). Выключи огонь и добавь желток. Снова перемешай. Готово! Намазывай этим соусом хлеб и включай трансляцию!
Картофель по-австралийски
Фото Joy, flickr.com Хотя мы и собрали самые простые (но вкусные) рецепты, чтобы не вставать ради готовки пораньше (это ведь твое воскресенье!), можешь приготовить одно из трех следующих блюд в субботу вечером. А перед Гран-при просто разогрей в микроволновке.
Австралийская картошка — просто чудо. Чтобы придать ей национальный колорит, потребуется потратить совсем немного усилий.
Нам понадобятся:
оливковое масло — 1 столовая ложка
соль и перец — по вкусу
картофель — 4 штуки
пакет со смесью трав (розмарин, тимьян и т.д.) — щепотка
Отвари картошку в мундире. Положи на поднос и расплющь толкушкой. Сбрызни маслом, посыпь солью, перцем и приправами. Отправь в духовку, разогретую до 230 градусов, на 20-25 минут (до золотого цвета). Вот и все. Мы же говорили, что проще некуда!
Австралийские гамбургеры
Фото George Alexander Ishida Newman, flickr.com Хоть австралийцы и живут на краю света, но они очень похожи на европейцев и американцев. Жители страны-континента также не прочь побаловать себя пиццей и прочим фастфудом.
Они даже придумали свою собственную вариацию гамбургера. Не поверишь, что именно они в него засунули — свеклу. Если это тебя не пугает, то давай приготовим.
Нам понадобятся:
булочки для гамбургеров — 2 штуки
мясной фарш — 250 граммов
свекла — 1 штука
ломтики сыра — 2 штуки
салат — 4 листа
лук красный — половина
лук зеленый — 3 стебля
чеснок — половина зубчика
оливковое масло — 2 столовые ложки
яблочный уксус — 1 столовая ложка
горчица — 2 чайные ложки
соль и перец по вкусу
В духовке, которую ты разогрел до 190 градусов, запеки свеклу. Затем почисти ее, нарежь тонкими ломтиками и положи в чашку с уксусом. Пусть немного помаринуется.
В фарш добавь измельченный в блендере красный лук, чеснок, горчицу, соль и перец. Перемешай и тоже дай постоять. Затем слепи из фарша котлеты, смажь маслом и обжарь до готовности. Вместе с ними немного поджарь разрезанные пополам булочки.
Очередность составления гамбургера такова — смажь булочки горчицей, положи салат, свеклу, котлету, сыр, зеленый лук. Закрой второй половинкой. Съешь.
Традиционный австралийский мясной пирог
Mr & Mrs Stickyfingers, flickr.com Вариант для продвинутых.
Нам понадобятся:
мясной фарш — 500 граммов
репчатый лук — 1 штука
тесто слоеное — 350 граммов
кетчуп — 2 столовые ложки
соевый соус — 2 столовые ложки
вода — 1 стакан
травы-приправы (тимьян, орегано)
масло растительное — 1 чайная ложка
соль и перец по вкусу
Обжарь лук, добавь к нему фарш. Дождись, когда он станет серым и введи муку, кетчуп и травы. Перемешай. Через 1-2 минуты влей воду и соевый соус.
Жарь еще 10 минут. В конце добавь соль и перец. Положи в форму для пирога пласт теста. Смажь маслом. Сделай бортики — иначе фарш вытечет. Выложи начинку и закрой сверху вторым пластом теста.
Соедини края двух кусков теста и проткни верхний слой в нескольких местах. Духовку разогрей до 200 градусов и жди минут 35-40. После дай своему австралийскому пирогу немного остынуть. Приятного аппетита!