Испанец пил вино вместо воды и дожил до 107 лет

Скончался испанец, который пил красное вино вместо воды почти всю жизнь. Пьянство, видимо, его и сгубило — всего до 107 лет дожил.

Антонио Докампо Гарсиа выпивал литр-полтора собственноручно выделанного вина за каждой трапезой. А поесть испанцы любят.

Гарсиа принялся за виноделие после Гражданской войны 1939 года. Он организовал небольшую мануфактуру и продавал вино без консервантов, оставляя себе не менее 3 тысяч литров на год. Минимум миниморум, так сказать.

Мужчина утверждал, что без вина он не смог бы прожить так долго, сохраняя отличное здоровье. Первые лекарства, антибиотики, Гарсиа принял в 103 года. Может быть, именно они и подкосили любителя вина.