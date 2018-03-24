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Испанец пил вино вместо воды и дожил до 107 лет
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Испанец пил вино вместо воды и дожил до 107 лет 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Скончался испанец, который пил красное вино вместо воды почти всю жизнь. Пьянство, видимо, его и сгубило — всего до 107 лет дожил.
Антонио Докампо Гарсиа выпивал литр-полтора собственноручно выделанного вина за каждой трапезой. А поесть испанцы любят.
Гарсиа принялся за виноделие после Гражданской войны 1939 года. Он организовал небольшую мануфактуру и продавал вино без консервантов, оставляя себе не менее 3 тысяч литров на год. Минимум миниморум, так сказать.
Мужчина утверждал, что без вина он не смог бы прожить так долго, сохраняя отличное здоровье. Первые лекарства, антибиотики, Гарсиа принял в 103 года. Может быть, именно они и подкосили любителя вина.
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