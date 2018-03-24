«Постные чебуреки?»: Елена Ваенга показала необычный завтрак

Популярная певица Елена Ваенга натолкнулась на непонимание со стороны своих поклонников в Инстаграме. Знаменитость выложила в сеть несколько снимков, на которых был запечатлен, как она сама назвала, «завтрак дневального». Увидев его, Интернет-пользователи поразились присутствию в блюдах мяса.

Знаменитая певица и композитор рассказывает поклонникам практически обо всем, что происходит в ее жизни. Концерты, поездки, отдых и даже некоторые неприятности, связанные со здоровьем, сразу же становятся достоянием общественности. Не так давно исполнительница опубликовала в личном микроблоге пару фотографий, на которых оказались запечатлены будущий омлет и чебурек. «Завтрак дневального», — подписала фотографии сама певица.

И хотя Ваенга не сказала, для кого же предназначен этот завтрак, многие поклонники звезды отечественной эстрады принялись осуждать ее за употребление мяса во время поста. Другие же и вовсе удивились количеству еды, которое, по их мнению, великовато для одной Елены. «Ты ешь мясо?» «Омлетик — ассорти будет?! А мы все каши да щи!» «Постные чебуреки!?» «Пост…» «Омлет по-французски?» «Яйца!? Матушка, так пост ведь? Или это не Ваш завтрак?» «И это все в одно лицо?» Что интересно, после всех этих вопросов сама Ваенга вступила в диалог и отметила, что пост — это личное дело каждого. И если женщина соблюдает его, то это совершенно не означает, что и все члены семьи должны есть то же, что ест она.

А некоторое время назад Ваенга показала подписчикам в Инстаграме архивный снимок с коллегой, который сразу же стал предметом детально обсуждения.