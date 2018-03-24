Какой свежевыжатый сок самый вредный

Мы привыкли считать, что свежевыжатые соки — самые полезные. Однако в последнее время ученые и медики заговорили о том, что эти соки также представляют немалую опасность для здоровья.

Вред свежевыжатых соков

Еще в 1991 году Комитет по питанию Американской академии педиатрии (ААР) объявил, что содержащийся в свежевыжатых соках сорбит, а также фруктоза и глюкоза могут нарушать всасывание в кишечнике питательных веществ. Особенно это опасно, по мнению медиков, для детей, так как дефицит важных микроэлементов может привести даже к задержке в развитии.

По мнению американского эндокринолога Роберта Люстига, цельные фрукты гораздо предпочтительнее свежевыжатых соков, поскольку в них присутствует клетчатка, тормозящая всасывание углеводов и препятствующая резкому повышению в крови уровня глюкозы.

Сюзан Джебб из Оксфордского университета утверждает, что в любом соке, хоть свежевыжатом, хоть пакетированном, много сахара, который почти мгновенно всасывается в кровь, вызывая дополнительный выброс инсулина и истощая поджелудочную железу.

В 2013 году команда японских, английских, американских и сингапурских ученых под руководством И. Мураки обобщила результаты трех масштабных исследований, изучавших связь между потреблением фруктов и фруктовых соков и развитием диабета второго типа. «Потребление большого количества цельных фруктов, особенно черники, винограда и яблок, существенно связано с более низким риском развития диабета, в то время как большее потребление фруктового сока связано с высоким риском развития диабета», — к такому выводу они пришли. Исследователи считают, что это связано не только с отсутствием в соках клетчатки, которая не дает глюкозе в крови резко повышаться, но и уменьшению содержания в соках других полезных веществ, которые присутствуют в самих фруктах. Например, вещество ресвератрол, которое содержится в кожуре винограда и считается потенциальным «лекарством от старости», в виноградном соке присутствует в совсем незначительных количествах. То же самое с полифенолами, которые содержатся в цитрусовых и обладают антиоксидантными свойствами — они присутствуют в соединительных волокнах, но не в самом соке.

Какие же фреши наиболее вредны?

Яблочный сок Он содержит множество полезных элементов: кальций, марганец, никель, цинк, медь, железо, а также массу витаминов. Входящий в состав яблочного сока пектин регулирует работу желудочно-кишечного тракта. Однако яблочный сок раздражает слизистую и противопоказан при таких недугах, как язва, гастрит и панкреатит.

Виноградный сок Поскольку виноградный сок отличается высоким содержанием калия и сахара, он рекомендуется тем, кто страдает сердечно-сосудистыми недугами или умственным переутомлением. Виноградный фреш активно применяют как мочегонное, бактерицидное и отхаркивающее средство. Но в то же время не стоит его употреблять тем, кто страдает ожирением, сахарным диабетом, язвой желудка или воспалением двенадцатиперстной кишки.

Цитрусовые соки

В соках, выжатых из цитрусов, содержится большое количество витаминов, калия, фолиевой кислоты. Это биологически активные компоненты, которые способствуют укреплению кровеносных сосудов, снижают риск гипертонии, атеросклероза и даже онкологии. Однако цитрусовые убийственно действуют на слизистую. Если у вас гастрит, панкреатит, язва двенадцатиперстной кишки, то о таких фрешах следует забыть.

Также следует быть осторожнее с грейпфрутовым соком. В частности, об этом говорит английский биохимик российского происхождения Жорес Медведев. Дело в том, что он содержит вещество нарингин, повышающее или снижающее активность многих лекарственных препаратов. Поэтому внимательно читайте инструкцию к медикаментам, и если это необходимо, откажитесь на время их приема от употребления грейпфрутового сока.

Гранатовый сок Этот сок повышает гемоглобин, регулирует деятельность желудочно-кишечного тракта, оказывает мочегонное, желчегонное, противовоспалительное, а также антисептическое действие. Но при этом он содержит много кислот, раздражающих слизистую желудка и разрушающих зубную эмаль. Противопоказан он и при таких заболеваниях, как язва, гастрит и панкреатит. Кроме того, при приеме гранатовый фреш нужно обязательно разбавлять водой, иначе он будет слишком концентрированным.

Свекольный сок От него масса пользы: он приводит в порядок нервную систему, стимулирует кроветворение, улучшает работу кишечника. Но в свежевыжатом свекольном соке содержатся вредные соединения, разрушающиеся при соприкосновении с воздухом. Поэтому перед употреблением необходимо не менее 2–3 часов отстаивать сок в открытой посуде в холодильнике. Злоупотребление свекольным соком может привести к головокружению, учащенному сердцебиению, тошноте, рвоте, общему недомоганию. Поэтому рекомендуется начать с одной столовой ложки в день, разводя сок с кипяченой водой или отваром шиповника. Не рекомендуется пить свекольный сок тем, кто страдает язвой желудка, заболеваниями двенадцатиперстной кишки и почек.

Морковный сок В морковном соке много витаминов, бета-каротина, калия, кальция, кобальта и прочих минеральных веществ. Он считается полезным для зрения и кожи, а также повышающим иммунитет. Тем не менее, избыток бета-каротина вызывает нагрузку на печень. Кроме того, категорически нельзя употреблять морковный сок при обострении язвенной болезни и диарее.

Как правильно употреблять свежевыжатые соки?

Чтобы не было нежелательных эффектов, советуют специалисты, прежде чем ввести в свой рацион свежевыжатые соки, следует проконсультироваться у врача. Пить фреши надо сразу же после приготовления (кроме свекольного), но не менее чем за 30-40 минут до приема пищи. Нельзя пить натощак кислые соки, поскольку они раздражают слизистую желудка. И лучше начинать с небольшой дозы — от нескольких столовых ложек до половины стакана.

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