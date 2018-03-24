Какие жиры полезны для фигуры

Не все жиры вредны для фигуры — хотя многие считают именно так. Есть жиры, которые очень даже полезны для организма. Полностью исключив их из рациона, вы наносите непоправимый вред здоровью.

Как похудеть, употребляя жиры

Чтобы правильно вводить в рацион жирные продукты, нужно разобраться с разновидностями жиров и их свойствами. Существует 4 вида жиров:

насыщенные;

мононенасыщенные;

полиненасыщенные;

транс-жиры.

Самой опасной является последняя группа. Употребление вредоносных транс-жиров в пищу способствует набору веса и накоплению в крови холестерина. Длительное время питаясь продуктами, содержащими транс-жиры (зачастую содержатся в фаст-фуде), вы значительно повышаете риск развития такого страшного заболевания, как сахарный диабет.

Полезными считаются ненасыщенные жиры. Мононенасыщенные и полиненасыщенные полезные жиры (в том числе омега-3) укрепляют сердце и сосудистую систему. С их помощью можно контролировать вес, поддерживать мозговые процессы и бороться с усталостью.

Полезные продукты

Заботясь о здоровье, обязательно включайте в рацион продукты, содержащие «здоровые» жиры. К ним относятся доступные продукты.

Жирные виды рыбы — это источник самых полезных омега-3 жирных кислот. Их употребление способствует улучшению памяти, укреплению сосудистых систем и сердечных мышц. Большее содержание уникальных кислот зафиксировано в мясе лосося, форели, макрели, сельди, скумбрии и сардин. Нужно вводить его в рацион не реже 1-2 раз в неделю.

Авокадо — это рекордсмен среди растений по содержанию полезных жиров. Антиоксиданты и витамины, содержащиеся в нем, дополняют положительный эффект от употребления растительных видов жиров. Оно ведет к улучшению работы ЖКТ и кровеносных сосудов, постепенной нормализации артериального давления. Под воздействием полезных веществ, содержащихся в авокадо, организм лучше усваивает питательные вещества.

Семечки тыквы, кунжута, льна и обычного подсолнечника приносят огромную пользу. Растительные жиры, содержащиеся в них, обеспечивают организм энергией и очень питательны. Их можно использовать в качестве быстрого «перекуса» или добавлять в салаты.

Такие виды орехов, как фундук, арахис, пекан, фисташки и грецкие орехи очень полезны для сердца. Они укрепляют сосуды мозга и плодотворно влияют на обменные процессы. Единственное, о чем стоит помнить — это о чувстве меры. Не стоит есть большое количество орехов. Это может привести к засорению кишечника и нарушению его работы.

Приготовление блюд с растительным маслом плодотворно сказывается на вкусовых качествах. Но также это может быть очень полезно. Лучше всего для заправки блюд использовать оливковые, льняные и кунжутные масла холодного отжима. Хотя злоупотреблять ими, конечно, не надо. Одной чайной ложки в день такого масла будет вполне достаточно для поддержания организма.

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