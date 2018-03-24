13 блюд, которые можно приготовить из рыбных консервов

Консервы долгое время принято было считать продуктом, которым закупаются только в качестве «стратегического запаса». Пирамидки припасенных баночек обычно оставляли дожидаться какого-то крайнего случая или туристического похода. Подобное отношение к консервированным продуктам в банках сохранялось до тех пор, пока мир не вступил в эпоху высокой кухни.

Стоило консервной банке с едой попасть в руки к шефам, как из некогда походной еды ее содержимое превратилось во вполне обычное блюдо, которое, как оказалось, не стыдно предложить гостям ресторана. Прямо в открытой банке или в составе блюда консервы появились в меню ресторанов Европы и Нового Света. До нас формат «консервной кухни» пока не добрался, но это вовсе не мешает выбрать банку любимых консервов и приобщиться к новому ресторанному течению. Взяв банку сардин, мы создали на их основе 13 блюд, в которых рыба семейства сельдевых служит основным ингредиентом.

— Яичница —

Ингредиенты:

4 яйца Банка сардин Лук-шалот Петрушка 2 зубчика чеснока

Приготовление:

Духовку разогреть до 200 °C. Поставить в нее жаростойкое, глубокое блюдо и прогреть его в течение 5 минут. Выложить в него сардины, смешанные с нарезанным луком-шалот, парой веточек нарезанной петрушки и измельченными зубчиками чеснока. Приправить перцем и поставить блюдо в духовку на 6 минут. Вынуть блюдо из печи. В миску разбить 4 яйца и залить ими сверху сардины. Приправить солью и перцем и отправить блюдо в духовку на несколько минут, пока яйца не схватятся.

— Паштет —

Ингредиенты:

2 банки копченых сардин 200 гр. творога 200 гр. греческого йогурта Лимон

Приготовление:

В кухонном комбайне смешать до однородной массы две банки копченых сардин, творог, греческий йогурт и сок половинки лимона. Паштет намазать на хлеб или крекеры и подавать.

— Фрикадельки —

Ингредиенты:

2 банки сардин 2 яйца 2 зубчика чеснока 1/4 часть нарубленного пучка петрушки 3/4 чашки хлебных крошек 2 ст.л. тертого сыра пармиджано Растительное масло 2 ст.л. соуса шрирача 2 ст.л. соевого соуса 2 ст.л. сока лайма Салат-латук

Приготовление:

Для соуса взбить 2 ст.л. соуса шрирача, 2 ст.л. соевого соуса и 2 ст.л. сока лайма. Вымыть и высушить горсть листьев салата-латук. В большой миске смешать сардины, яйца, мелко нарезанный чеснок, петрушку, хлебные крошки, пармиджано. В большую кастрюлю налить растительное масло, чтобы оно покрывало сверху дно примерно на 2-2,5 см, и разогреть. Сформировать небольшие шарики и обжарить их в течение 3-4 минут до золотисто-коричневого цвета, переворачивая время от времени. Переложить фрикадельки на тарелку, покрытую бумажным полотенцем. Оставить их на несколько минут, чтобы бумага впитала излишки масла. Фрикадельки выложить на листья салата, сверху приправить соусом.

— Бургер —

Ингредиенты:

2 сваренных вкрутую яйца Одна средняя луковица Банка сардин в томатном соусе Каперсы Булочка

Приготовление:

Лук измельчить, обжарить до мягкости. Добавить к нему сардины и каперсы и немного обжарить. Яйца очистить и грубо нарезать. Смешать соус шрирача и майонез, смазать им разрезанную на две части булочку. Выложить подготовленную смесь, приправить соусом. К ней, по своему усмотрению, можно добавить огурцы, помидоры или зелень. Сверху прикрыть второй половинкой булочки.

— Пицца —

Ингредиенты:

Тесто для пиццы Томатная паста Банка сардин Руккола Половинка лука 2 сладких перца 2 зубчика чеснока

Приготовление:

Разогреть духовку до 250 °C. Замесить тесто для пиццы или взять уже готовое. Раскать лепешку для пиццы, сверху тонким слоем намазать томатную пасту. Выложить рукколу, тонко нарезанный лук, тонко нарезанный сладкий перец, измельченный чеснок и сардины: рыбу нарезать вдоль пополам. Выпекать 15 минут.

— Закуска —

Ингредиенты:

2 банки сардин, нарезать небольшими кусочками 900 грамм арахиса 20 неочищенных зубчиков чеснока 6 ст.л. арахисового масла 4 измельченных перца чили де арбол

Приготовление:

Разогреть духовку до 200 °C. Решетку поставить в середину. Смешать все ингредиенты и выложить одним слоем на противень. Выпекать, периодически встряхивая лист, около 20-25 минут, пока орехи не начнут трескаться. Готовое блюдо переложить в большую жаропрочную миску. Приправить 3 ст.л. мелко натертой цедры лайма, солью и сахаром по вкусу и подавать.

— Тапасы —

Ингредиенты:

1 лист слоеного теста весом 220-250 грамм 1 ст.л. оливкового масла Половинка лука 1 зубчик чеснока, измельчить 3 ст.л. томатного пюре 1 ст.л. каперсов 3 нарезанных анчоуса 2 нарезанные сардины Яйцо

Приготовление:

Духовку разогреть до 200 °C. Разморозить тесто. В небольшой кастрюле разогреть оливковое масло. Добавить мелко нарезанный лук и чеснок. Обжаривать на маленьком огне в течение 5 минут, пока лук не станет мягким. Добавить томатное пюре и готовить еще 2-3 минуты, затем снять с огня. Смешать получившуюся массу с каперсами, анчоусами и сардинами. Тесто раскатать и нарезать на 16 квадратов. Смазать каждый из них яйцом. В середину выложить подготовленную смесь и выпекать 15 минут. Перед подачей украсить маслинами.

— Бутерброд —

Ингредиенты:

1 тост из цельнозернового хлеба Сардины, консервированные в оливковом масле Смесь прованских трав Нарезанный сладкий перец Маслины Огурцы

Приготовление:

На хлеб выложить сардины, посыпать их смесью трав, выложить нарезанный перец и маслины. Маслом от сардин полить тост и оставить хлеб на какое-то время, дав маслу впитаться. Выложить сверху несколько ломтиков огурца, еще раз полить маслом, посыпать морской солью и свежемолотым черным перцем.

— Котлеты —

Ингредиенты:

2 средних картофелины 2 банки сардин 1 чашка нарезанного лука Четверть пучка свежего нарезанного укропа 2 ст.л. муки 2 измельченных зубчика чеснока 2 ст.л. тертой лимонной цедры 1 чашка панировочных сухарей панко 1 яйцо Оливковое масло

Приготовление:

Картофель крупно нарезать и отварить. Слить воду, картофель размять. Добавить к нему сардины, лук, укроп, муку, чеснок и лимонную цедру. Приправить смесь солью и перцем и добавить яйцо. Сформировать 6 котлет, обвалять их сухарях. Обжарить в оливковом масле на сковороде с антипригарным покрытием до золотистой, хрустящей корочки.

— Сэндвич —

Ингредиенты:

Банка сардин в томатном соусе 2 средних картофелины 1 красный лук Приготовление:

Смешать сардины, нарезанный вареный картофель и измельченный лук. Приправить лимонным соком, оливковым маслом, солью и перцем по вкусу. Смесь разложить по надрезанным пополам булочкам.

— Тост —

Ингредиенты:

Авокадо Консервированные сардины Нарезанный перец халапеньо Ржаной хлеб Лайм

Приготовление:

На хлеб выложить ломтики авокадо, сверху сардины и халапеньо. Тост сбрызнуть соком лайма.

— Клаб сэндвич —

Ингредиенты:

14 вяленых томатов в масле 1/2 чашки чашки нарезанных листьев свежей петрушки 6 ст.л. сливочного масла комнатной температуры 6 капель табаско 12 ломтиков белого хлеба для сэндвичей 8 полосок обжаренного бекона 2 чашки рукколы 2 банки сардин в оливковом масле Соль, перец

Приготовление:

Слить масло из помидоров и сардин, помидоры мелко нарезать. Смешать помидоры, петрушку, сливочное масло, табаско. Приправить солью и перцем. Подрумянить в тостере хлеб, смазать 8 ломтиков томатным маслом. На 4 ломтика сверху выложить бекон, немного рукколы и закрыть хлебом без масла. На него положить сардины, рукколу и накрыть ломтиком хлеба с томатным маслом, маслом вниз. Таким образом собрать все оставшиеся сэндвичи.

— Банка сардин —

Приготовление:

С банки сардин в оливковом масле снять крышку. Слить немного масла и добавить по измельченный чеснок, ломтик лимона, специи и травы по вкусу. Прогреть сардины на огне в течение нескольких минут, не вынимая из банки, и сразу же подавать.