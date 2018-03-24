Любовные ароматы 

Вероятно, вы встречали людей, которые словно магнитом притягивают лиц противоположного пола. Кажется, что они вовсе не прикладывают никаких усилий, чтобы влюблять в себя других, а эти другие все равно летят к ним как пчелы на мед. Что особенно удивляет, нередко эти люди вовсе не такие уж и красивые, имеют самую обыкновенную внешность. Но при общении с ними возникает ощущение, что внутри их живет какая-то великая сила, которая способна очаровать с первого взгляда. Такие таланты были у многих известных людей: Клеопатра, Мерлин Монро, Екатерина II, Александр Македонский и др. Так вот, один из секретов такого необыкновенного обаяния заключается в правильном сочетании различных эфирных масел. Косметологи рассказали сайту МедикФорум, что аромат эфирных масел может стать замечательным эротическим эликсиром. Он будет манить и возбуждать, околдовывать своим волшебством. Так происходит из-за воздействия на кору головного мозга, ну а далее человек начинает возбуждаться, так как сигналы будут поступать от мозга к половым органам. Давайте разберемся, какие из масел обладают такими чудесными свойствами и имеют полное право носить гордое имя «эликсир любви». Масло пачули усиливает чувствительность эрогенных зон, а следовательно и улучшает мужскую потенцию. При его использовании чувствительность и эротические переживания становятся ярко выраженными. Можжевельник и имбирь очень часто и справедливо называют мужскими маслами. Дело в том, что они улучшают потенцию, согревают, возбуждают и увеличивают продолжительность полового акта. К женским эфирным маслам обычно относят жасмин и иланг-иланг. Их воздействие заключается в раскрепощении и расслаблении, женщина получает гораздо больше ощущений от интимной близости. Кстати, примерно таким же воздействием обладает масло розы, ведь не зря все женщины так любят эти замечательные цветы. А вот раскрыть свои самые тайные желания перед партнером помогут бергамот, сандал и корица. Их действие заставляет перестать стесняться своего тела и всего, что мешает наладить интимную близость. Ну а масла миррея и нероли сделают так, что каждое прикосновение к любой части тела будет возбуждать партнера с несокрушимой силой. Ранее ученые доказали, что запах шоколада может вызывать желание покупать книги.