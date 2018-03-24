Секретные возможности вашей морозилки

В любом холодильнике предусмотрено два отсека. Но если в основной мы заглядываем регулярно, по несколько раз в день, то морозильная камера открывается крайне редко. К чему лишний раз дергать дверцу, когда ничего нового там не появится, а завалявшиеся пельмени могут спокойно лежать еще пару лет. Однако потенциал этого отделения гораздо шире, чем обычно думают. Мы можем назвать навскидку 8 причин, почему в морозилку стоит заглядывать чаще.

— Хлеб —

Спасти излишки хлеба можно положив их в морозилку. Делать это нужно не спустя пару дней, когда хлеб начнет черстветь, а сразу же в день покупки, пока батон еще свежий. Перед заморозкой хлеб необходимо нарезать и плотно завернуть в пищевую пленку или поместить в закрывающийся пластиковый пакет, выпустив из него как можно больше воздуха. Из морозилки хлеб достают за несколько часов до использования и оставляют его оттаивать естественным путем при комнатной температуре. Хлеб размораживают прямо в пакете или полиэтиленовой пленке — их снимают уже после того, как хлеб разморозится.

— Зелень —

Морозильная камера — проверенный способ продлить жизнь салатной зелени вроде шпината или капусты кале. Зелень следует помыть, дать ей полностью высохнуть, после чего нарезать. Подготовленную зелень разложите по застегивающимся пакетам или контейнерам, подпишите их и убери в морозилку. Потом ее останется только оттаять, что значительно сократит время приготовления блюда.

— Жир —

Остающийся после приготовления в посуде жир, как, например, после жарки бекона, можно заморозить. Дайте жиру немного остыть, после чего процедите его сквозь мелкое сито и перелейте в форму для льда. Замороженные кубики необходимо переложить в закрывающийся пакет. Когда вам понадобится жир, просто бросьте кубик на сковороду или в жаровню, чтобы сделать еще ароматнее тушеные овощи, мясногое рагу и многие другие блюда.

— Цитрусовые —

Один из любимых лайфхаков поваров, которым часто приходится иметь дело с тертой цедрой цитрусовых, — замораживание лимонов и лаймов в морозилке. Цедру замороженных цитрусовых проще натереть на терке, не задевая при этом белой кожуры, дающей ненужную горечь.

— Мясо —

Пара-тройка кусов мяса в морозилке, отложенных про запас, никогда не будут лишними. Чтобы не получить из холодной заготовки безвкусную биомассу, мясо нужно правильно заморозить, а потом и разморозить. С целью уменьшить потерю вкусовых свойств мясо перед заморозкой следует разделить на несколько небольших кусков и положить каждый в отдельный пакет. Таким образом, вам не придется размораживать весь кусок, и в любой момент можно будет взять столько мяса, сколько нужно. Этот способ заморозки подходит также для большого количества фарша, который уже перед замораживание можно разделить на несколько котлет.

— Бульонный кубик —

Бульонный кубик собственного производства вкуснее и уж точно полезнее магазинного. Все, что вам нужно для его приготовления, это взять 1 кг. различных овощей, за исключением тех, которые обладают слишком интенсивным вкусом вроде брокколи и цветной капусты, травы, зелень и чеснок по вкусу, положить их в блендер и смешать. Пюрированную массу переложите на сковороду с антипригарным покрытием, добавьте 100-200 гр. соли и готовьте овощи около 20 минут без крышки, пока вода из овощей не испарится. Непосредственно перед использованием добавьте к замороженным кубикам масло.

— Ароматное масло —

Масло с травами может выгодно подчеркнуть вкус блюда, поэтому стоит всегда держать его под рукой, а точнее — в морозилке. В маленькой кастрюле разогрейте оливковое масло и смешайте его с измельченным травами с древесными стеблями, такими как орегано, тимьян, розмарин. Держите масло на огне около 5 минут, пока оно не впитает аромат и не начнет пузыриться. Остудите ароматизированное масло и перелейте в форму для льда. Лоток положите в пакет и заморозьте, а после того как кубики замерзнут, переложите их в контейнер. Один такой кубик может заставить по-новому зазвучать привычное картофельное пюре или приготовленную на пару фасоль.

— Орехи —

Поставили сковороду с семенами или орехами на огонь, отвлеклись на телефонный звонок и слегка их пережарили — ну с кем не бывает. К счастью, орехи и семечки все еще можно спасти. Нужно просто поставить их в морозилку, температурный режим которой в считанные секунды остановит «прожарку», сохранив все что под скорлупой в нетронутом состоянии.