Весть Марии Магдалины. Почему на Пасху красят и дарят яйца

Все знают, что каждый раз в Великую субботу, во время богослужений в храмах происходит освящение творожных пасок, куличей и пасхальных яиц.

Русской православной церкви есть даже молитва «во еже благословити сыр и яйца» (на освящение сыра и яиц).

Приготовление пасхального стола, в том числе — крашение яиц, стараются закончить в четверг Страстной — последней — недели Великого поста. В 2018 году Пасха выпадает на 8 апреля, поэтому приготовить куличи и яйца лучше 5-го числа.

Ошибка императора

На вопрос «Почему на Пасху красят яйца» однозначного ответа нет, существуют несколько вариантов обоснований.

Одна из гипотез окрашивания связана с Марией Магдалиной . После воскрешения Иисуса Христа , Мария решила сообщить эту радостную весть императору Тиберию.

К императору нельзя было прийти с пустыми руками, а у матери Иисуса ничего значительного не было. Поэтому она решила сделать чисто символический подарок — куриное яйцо.

На слова Марии о воскрешении сына император рассмеялся и сказал: «Это также невозможно, как твоему белому яйцу превратиться в красное».

Император ошибся: сразу же после его слов принесённое куриное яйцо полностью покраснело. Но с тех пор осталась традиция ходить в гости на Пасху с крашеными яйцами и куличами.

Гроб Господень

Согласно данным свободной энциклопедии «Википедия», пасхальное яйцо в христианской традиции обозначает Гроб Господень: хотя снаружи оно выглядит мёртвым, внутри содержит новую жизнь, которая выйдет из него.

Хотя яйца красят в разные цвета, именно красный является традиционным: он символизирует кровь, пролитую Иисусом, распятым на кресте.

Вообще, красный цвет характерен для Пасхи. В частности, таков цвет богослужебных облачений этого праздника.

Всё дело — в курах

Третья версия — чисто бытовая. Во время поста, предшествующего Пасхе, верующие сильно ограничивают себя в еде, в том силе — в скоромной пище (животного происхождения). Куры при этом нестить не переставали. Чтобы несвежие яйца не попали на стол, их вовремя варки окрашивали, добавляя легкодоступные красители.

Красили яйца луковой шелухой, зеленью, свеклой. Таким образом они отличались от сырых и свежих, снесённых курами недавно.

В наше время яйца на Пасху не только красят, но и расписывают пищевыми красками, украшают наклейками, блёстками, стразами, используют в изготовлении икебан. Как бы там ни было, раскрашенное пасхальное яйцо очень красиво, стало уже предметом искусства и, по-прежнему, осталось полезным продуктом.