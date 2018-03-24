«Он говорил: „Ого!“ 7-летняя нижегородка удивила Максима Галкина

Полине Пудочкиной всего 7 лет, но быть на сцене, в центре внимания ей не привыкать. Первоклассница учится актерскому мастерству и танцует современные танцы. Ее заветной мечтой было попасть на шоу «Лучше всех» к Максиму Галкину

— Я эту передачу просто обожаю. И мне очень интересно варить сыр. В этом очень много фокусов: свертывания, превращения молока в сыр, или когда молоко превращается в зерно… — рассказала Полина. — А Максим Галкин очень веселый, у него улыбка до ушей. Когда я готовила, он говорил: «Ого!»

Полина увлекается сыроварением около года. Как рассказала NN.RU ее мама Ирина Маракулина, интерес у нее проснулся после того, как она побывала у нее на работе.

— Я сама технолог молочного производства и несколько раз брала Полину на работу. После этого она стала просить сварить сыр дома. Пока она варит только мягкие сыры, только их возможно сделать дома сейчас. Но в планах у нее сварить сыр вроде «Российского», когда температура за окном будет +10 градусов и можно будет использовать балкон в качестве холодильника для созревания сыра, — рассказывает мама девочки. — Во время съемок в «Лучше всех» Полина чувствовала себя очень комфортно, в конце съемочного дня ее пришлось чуть ли не силой уводить — как ей понравилось.