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«Он говорил: „Ого!“ 7-летняя нижегородка удивила Максима Галкина
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«Он говорил: „Ого!“ 7-летняя нижегородка удивила Максима Галкина 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Полине Пудочкиной всего 7 лет, но быть на сцене, в центре внимания ей не привыкать. Первоклассница учится актерскому мастерству и танцует современные танцы. Ее заветной мечтой было попасть на шоу «Лучше всех» к Максиму Галкину.
— Я эту передачу просто обожаю. И мне очень интересно варить сыр. В этом очень много фокусов: свертывания, превращения молока в сыр, или когда молоко превращается в зерно… — рассказала Полина. — А Максим Галкин очень веселый, у него улыбка до ушей. Когда я готовила, он говорил: «Ого!»
Полина увлекается сыроварением около года. Как рассказала NN.RU ее мама Ирина Маракулина, интерес у нее проснулся после того, как она побывала у нее на работе.
— Я сама технолог молочного производства и несколько раз брала Полину на работу. После этого она стала просить сварить сыр дома. Пока она варит только мягкие сыры, только их возможно сделать дома сейчас. Но в планах у нее сварить сыр вроде «Российского», когда температура за окном будет +10 градусов и можно будет использовать балкон в качестве холодильника для созревания сыра, — рассказывает мама девочки. — Во время съемок в «Лучше всех» Полина чувствовала себя очень комфортно, в конце съемочного дня ее пришлось чуть ли не силой уводить — как ей понравилось.
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