10 средств устранения повышенной потливости

Первое средство вам в помощь, это соблюдение личной гигиены. Необходимо ежедневно принимать душ, который должен быть с прохладной водой. Сбривать волосы в подмышечных впадинах. Так как на отросших волосках размножается большое количество бактерий, которые, в свою очередь, и способствуют неприятному запаху. Эксперты рассказали сайту МедикФорум, что второе средство, без которого не обойтись — это, конечно же, дезодорант. Он избавляет от бактерий, а отдушка помогает в борьбе с неприятным запахом. Третье средство — это ванны для тела. Прекрасно помогают хвойные. Можно собрать и заваривать свежую хвою, или же приобрести в магазине уже готовый экстракт. Также можно добавить отвар ромашки, зверобоя или шалфея. Также известно, что некоторая пища провоцирует неприятный запах и потоотделение. Поэтому вам необходимо будет, так же пересмотреть свой рацион питания. И в меньшей мере в будущем употреблять такие раздражители, как горчица, перец, хрен и несомненно алкоголь. Больше употребляйте в пищу овощей и пищи, которая не является раздражителем. Также иногда повышенная потливость, может быть признаком сбоя в организме и развития болезни. Чтобы проверить ваш ли это случай, необходима грамотная консультация с врачом. Человек, который страдает от потливости стоп, никогда не снимет обувь в окружении людей, так как знает, что запах будет очень сильный и неприятный. И это доставляет всегда большое неудобство. Но и от этой проблемы можно избавиться, только рекомендации необходимо выполнять регулярно. Необходимо омывать ноги в соленой прохладной воде ежедневно. Рецепт: на 1л. воды 1ч.л соли. Смазывать ноги мазью Теймурова, продается в любой аптеке. Эффективное средство, и стоит недорого. В составе тальк и антисептики. Мазь отлично справляется с неприятным запахом, а также способствует устранению повышенной потливости. Ванночки с добавлением дубовой коры. Рецепт: 100г дубовой коры + 1 л. воды. Все это кипятим в течение 30 минут. Ноги опустить в остывший отвар и держать их примерно минут 10. Ванночка из раствора марганцовки, водичка должна будет быть чуть розовой. Ранее сообщалось, что лазер может полностью избавить от потливости.