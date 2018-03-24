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Как сохранить молодость кожи в домашних условиях
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Как сохранить молодость кожи в домашних условиях 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Не всем доступны дорогая омолаживающая косметика или поход в салон красоты. В этом есть свои плюсы. Омолаживающие и восстанавливающие средства для кожи можно приготовить своими руками дома. Уход и забота о кожном покрове, должна стать обязательным элементом в распорядке дня. МедикФорум назвал преимущества домашней косметики: Уверенность в ингредиентах. Отсутствие консервантов и свежесть используемых продуктов. Исключение аллергии на компоненты, сделают процедуры безопасными. Не требуется дорогих затрат. Домашние маски обладают большим эффектом, чем магазинные. После процедур можно спокойно полежать и расслабиться. Правила для сохранения молодости кожи несложные: •Возьмите в привычку ежедневно утром протирать кожу кубиками льда. Это улучшит кровообращение. Лучше использовать отвар из ромашки с добавлением нескольких капель лимона. •Маска из огурца, клубники или малины напитает кожу витаминами и оградит от преждевременного старения. •Умывайтесь очищенной или минеральной водой. Не используйте горячую воду. Она травмирует кожу. •Делайте массаж перед сном. Постукивание, поглаживание — основные элементы массажа. Откажитесь от никотина, спите на высоких и мягких подушках, ограничьте время пребывания за компьютером. Ежедневно уделяя своей внешности 15-20 минут, Вы сохраните сияющий и здоровый вид на долгие годы. Ранее косметологи назвали натуральные способы борьбы с морщинами.
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