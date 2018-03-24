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Густой суп с хрустящим беконом и чеддером
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Густой суп с хрустящим беконом и чеддером 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Простой рецепт аппетитного супчика из жареного бекона, сыра и цветной капусты! Очень густой, ароматный, сытный и вкусный! Особенно приятно отведать его в зимнее и холодное время!
Ингредиенты
Бекон
8 полосок
лук (маленький)
1 шт  сельдерей
1 стебель
чеснок
2 зубчика
соль
по вкусу
черный перец
по вкусу
цветная капуста
1 кочан (небольшой)
вода
2 ст. л.
мука
2 ст. л.
куриный бульон
500 мл  молоко
500 мл  острый соус
по вкусу
сыр чеддер
350 г  зеленый лук  2 стебля
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Время готовки
30 мин  Количество персон
4 чел  Уровень сложности
Легко
Кухня
Международная
Способ приготовления
Возьмите 60 мл бульона и добавьте муку, отложите.
Пожарьте бекон без масла на разогретой сковороде до легкого хруста. Уберите его на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Возьмите кастрюлю и налейте туда ложку жира из сковороды с беконом.
Положите в кастрюлю порезанный лук и чеснок и сельдерей. Тушите овощи 5 минут.
Положите измельченную цветную капусту, тщательно перемешайте. Залейте воду, закройте крышкой и готовьте капусту до мягкости 5-7 минут. Залейте оставшийся бульон, молоко и ждите пока закипит.
Аккуратно залейте смесь бульона и муки, постоянно мешая. Сделайте огонь меньше и готовьте 3-4 минут, пока суп не начнет густеть. Уберите с огня и вмешайте 200 г сыра и половину раскрошенного бекона. Посолите и поперчите, налейте острый соус. Разлейте по тарелкам, посыпьте оставшимся сыром и беконом.
Приятного аппетита!
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