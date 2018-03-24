Густой суп с хрустящим беконом и чеддером

Простой рецепт аппетитного супчика из жареного бекона, сыра и цветной капусты! Очень густой, ароматный, сытный и вкусный! Особенно приятно отведать его в зимнее и холодное время!

Ингредиенты

Бекон

8 полосок

лук (маленький)

1 шт сельдерей

1 стебель

чеснок

2 зубчика

соль

по вкусу

черный перец

по вкусу

цветная капуста

1 кочан (небольшой)

вода

2 ст. л.

мука

2 ст. л.

куриный бульон

500 мл молоко

500 мл острый соус

по вкусу

сыр чеддер

350 г зеленый лук 2 стебля

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Время готовки

30 мин Количество персон

4 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Международная

Способ приготовления

Возьмите 60 мл бульона и добавьте муку, отложите.

Пожарьте бекон без масла на разогретой сковороде до легкого хруста. Уберите его на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Возьмите кастрюлю и налейте туда ложку жира из сковороды с беконом.

Положите в кастрюлю порезанный лук и чеснок и сельдерей. Тушите овощи 5 минут.

Положите измельченную цветную капусту, тщательно перемешайте. Залейте воду, закройте крышкой и готовьте капусту до мягкости 5-7 минут. Залейте оставшийся бульон, молоко и ждите пока закипит.

Аккуратно залейте смесь бульона и муки, постоянно мешая. Сделайте огонь меньше и готовьте 3-4 минут, пока суп не начнет густеть. Уберите с огня и вмешайте 200 г сыра и половину раскрошенного бекона. Посолите и поперчите, налейте острый соус. Разлейте по тарелкам, посыпьте оставшимся сыром и беконом.

Приятного аппетита!