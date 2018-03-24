Закуска из блинов с «кремом» из брынзы и зелени 

Вкусная закуска для праздничного стола из блинов и вкуснейшей помазки из брынзы с травами!
Уровень сложности
Средне
Рекомендуем к прочтению:
Апельсиновый морс
Рождественские апельсины в сладком соусе с бренди
Яблочный крамбл
Пирог с вареньем и орехами
Печеные яблоки
Способ приготовления
1 Сделайте 8 блинов без сахара. Подождите пока остынут, сделайте крем из 200 г брынзы, разомните ее вилкой, перемешайте с мелко порезанной зеленью кинзы и укропа, положите измельченный зубчик чеснока. Можно добавить сметану.
2 Намажьте каждый блин брынзой, сделайте торт. Последним должен быть самый маленький блинчик.
3 Украсьте верх нарезанным редисом и кинзой. Порежьте.
Приятного аппетита!