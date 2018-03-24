Итальянский салат с тунцом 

Итальянский салат из пасты, свежих помидорок черри, черных оливок и тунца. Очень простой рецепт и невероятно вкусный свежий салат!
Ингредиенты
Тунец (консервированный)
1 баночка
помидоры
2 штуки
макароны
400 г оливки без косточек
1 баночка
оливковое масло
4 столовые ложки
сок лимонный
1 столовая ложка
специи (черный перец, сушеный базилик)
по вкусу
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Время готовки
30 мин Количество персон
4 чел Уровень сложности
Легко
Кухня
Итальянская
Способ приготовления
1. Сварите макароны, посолите при варке.
2. Порежьте помидоры и тунец –кубиками.
3. Положите оливки, налейте оливковое масло, лимонный сок и специи.
Приятного аппетита!