Итальянский салат с тунцом

Итальянский салат из пасты, свежих помидорок черри, черных оливок и тунца. Очень простой рецепт и невероятно вкусный свежий салат!

Ингредиенты

Тунец (консервированный)

1 баночка

помидоры

2 штуки

макароны

400 г оливки без косточек

1 баночка

оливковое масло

4 столовые ложки

сок лимонный

1 столовая ложка

специи (черный перец, сушеный базилик)

по вкусу

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Время готовки

30 мин Количество персон

4 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Итальянская

Способ приготовления

1. Сварите макароны, посолите при варке.

2. Порежьте помидоры и тунец –кубиками.

3. Положите оливки, налейте оливковое масло, лимонный сок и специи.

Приятного аппетита!