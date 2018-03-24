Ещё
Итальянский салат с тунцом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Итальянский салат с тунцом 

Карельские вести 1 час назад
Итальянский салат из пасты, свежих помидорок черри, черных оливок и тунца. Очень простой рецепт и невероятно вкусный свежий салат!
Ингредиенты
Тунец (консервированный)
1 баночка
помидоры
2 штуки
макароны
400 г  оливки без косточек
1 баночка
оливковое масло
4 столовые ложки
сок лимонный
1 столовая ложка
специи (черный перец, сушеный базилик)
по вкусу
Рекомендуем к прочтению:
Ореховый торт
Пикантные груши
Десерт мечты! Банановый чизкейк без выпечки и без хлопот!
Морковно-миндальный пирог
Творожное суфле
Время готовки
30 мин  Количество персон
4 чел  Уровень сложности
Легко
Кухня
Итальянская
Способ приготовления
1. Сварите макароны, посолите при варке.
2. Порежьте помидоры и тунец –кубиками.
3. Положите оливки, налейте оливковое масло, лимонный сок и специи.
Приятного аппетита!
Карельские вести: последние новости
Закуска из блинов с «кремом» из брынзы и зелени Луковый суп с жареными гренками Чай с имбирем от простуды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова показала, как моется в бане118
Долина показала грудь в экстремальном декольте65
Ирина Шейк продолжает толстеть16
5 научных фактов о случайном сексе11
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел141
Видео
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
00:58
Как сделать масло для ногтей в домашних условиях
Красота
03:03
Долина показала грудь в экстремальном декольте
Звёзды
00:57
Как сделать макияж в фиолетовых тонах
Красота
02:23
Как орех! Упражнения для бедер, которые работают
Здоровье
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:41
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение