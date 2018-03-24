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Луковый суп с жареными гренками
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Луковый суп с жареными гренками 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Простой и оригинальный рецепт лукового супа с жареными гренками порадуют всех любителей луковых супов!
Ингредиенты
Серый хлеб
250 г  сладкий лук (крупный)
3 шт  чеснок
3 зубчика
куриный бульон
650 мл  сушеный тимьян
1 ч. л.
молоко
250 мл  сливочное масло
80 г  Время готовки
30 мин  Количество персон
3 чел  Уровень сложности
Легко
Кухня
Французская
Способ приготовления
Предварительно обрежьте корочку с хлеба и порежьте на кусочки.
Помойте лук и порежьте полукольцами. Чеснок измельчите.
1/2 масла подогрейте в сковороде. Обжарьте хлебные кусочки до золотистого цвета.
Подогрейте 1/2 масло в другой сковороде и потушите лук, чеснок и тимьян 20-30 минут.
Приготовленный хлеб залейте молоком и уберите с огня.
Приготовленный лук положите в кастрюлю и залейте бульоном. Добавьте пропитанный молоком хлеб, доведите до легкого кипения и готовьте 10 минут. Добавьте соль и перец. Подавайте со сметаной или сыром.
Приятного аппетита!
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