Луковый суп с жареными гренками 

Простой и оригинальный рецепт лукового супа с жареными гренками порадуют всех любителей луковых супов!
Ингредиенты
Серый хлеб
250 г сладкий лук (крупный)
3 шт чеснок
3 зубчика
куриный бульон
650 мл сушеный тимьян
1 ч. л.
молоко
250 мл сливочное масло
80 г Время готовки
30 мин Количество персон
3 чел Уровень сложности
Легко
Кухня
Французская
Способ приготовления
Предварительно обрежьте корочку с хлеба и порежьте на кусочки.
Помойте лук и порежьте полукольцами. Чеснок измельчите.
1/2 масла подогрейте в сковороде. Обжарьте хлебные кусочки до золотистого цвета.
Подогрейте 1/2 масло в другой сковороде и потушите лук, чеснок и тимьян 20-30 минут.
Приготовленный хлеб залейте молоком и уберите с огня.
Приготовленный лук положите в кастрюлю и залейте бульоном. Добавьте пропитанный молоком хлеб, доведите до легкого кипения и готовьте 10 минут. Добавьте соль и перец. Подавайте со сметаной или сыром.
Приятного аппетита!