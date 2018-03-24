Луковый суп с жареными гренками

Простой и оригинальный рецепт лукового супа с жареными гренками порадуют всех любителей луковых супов!

Ингредиенты

Серый хлеб

250 г сладкий лук (крупный)

3 шт чеснок

3 зубчика

куриный бульон

650 мл сушеный тимьян

1 ч. л.

молоко

250 мл сливочное масло

80 г Время готовки

30 мин Количество персон

3 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Французская

Способ приготовления

Предварительно обрежьте корочку с хлеба и порежьте на кусочки.

Помойте лук и порежьте полукольцами. Чеснок измельчите.

1/2 масла подогрейте в сковороде. Обжарьте хлебные кусочки до золотистого цвета.

Подогрейте 1/2 масло в другой сковороде и потушите лук, чеснок и тимьян 20-30 минут.

Приготовленный хлеб залейте молоком и уберите с огня.

Приготовленный лук положите в кастрюлю и залейте бульоном. Добавьте пропитанный молоком хлеб, доведите до легкого кипения и готовьте 10 минут. Добавьте соль и перец. Подавайте со сметаной или сыром.

Приятного аппетита!