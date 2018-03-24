Как приготовить мидии в соусе из сметаны 

Простой рецепт приготовления мидий в сметанном соусе! Вкусно, полезно и питательно! Подавайте с пастой или овощами гриль!
Уровень сложности
Средне
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Способ приготовления
1 Обжарьте мидии на горячей сковороде, посолите, поперчите и полейте соком лимона.
2 Пожарьте лук на другой сковороде, добавьте его к мидиям и хорошо помешайте. Добавьте 4 ст. ложки сметаны (можно с чесноком).
3 Мидии хорошо подходят к макаронам или овощам. Блюдо украсьте зеленью и лимоном.
Приятного аппетита!