Как приготовить мидии в соусе из сметаны

Простой рецепт приготовления мидий в сметанном соусе! Вкусно, полезно и питательно! Подавайте с пастой или овощами гриль!

Уровень сложности

Средне

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Способ приготовления

1 Обжарьте мидии на горячей сковороде, посолите, поперчите и полейте соком лимона.

2 Пожарьте лук на другой сковороде, добавьте его к мидиям и хорошо помешайте. Добавьте 4 ст. ложки сметаны (можно с чесноком).

3 Мидии хорошо подходят к макаронам или овощам. Блюдо украсьте зеленью и лимоном.

Приятного аппетита!