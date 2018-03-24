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Сырный салат с огурцом
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Сырный салат с огурцом 

Карельские вести 52 минуты назад
Свежий и легкий салат из огурца и сыра Феты. Подавайте его с жареными гренками с чесноком!
Ингредиенты
Большой огурец, очищенный, нарезанный мелкими кубиками
1  крупная соль
по вкусу
сыр фета
225 г  оливковое масло
60 мл  свежевыжатый лимонный сок  по вкусу
свежемолотый черный перец
по вкусу
листики свежей мяты (петрушка, укроп)
для украшения
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15 мин  Количество персон
2 чел  Уровень сложности
Легко
Кухня
Международная
Способ приготовления
1. Порежьте огурец и сыр фета кубиками. посолите, добавьте оливковое масло, лимонный сок и черный перц.
2. Украсьте свежей мятей или зеленью.
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