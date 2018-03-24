Сырный салат с огурцом

Свежий и легкий салат из огурца и сыра Феты. Подавайте его с жареными гренками с чесноком!

Ингредиенты

Большой огурец, очищенный, нарезанный мелкими кубиками

1 крупная соль

по вкусу

сыр фета

225 г оливковое масло

60 мл свежевыжатый лимонный сок по вкусу

свежемолотый черный перец

по вкусу

листики свежей мяты (петрушка, укроп)

для украшения

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15 мин Количество персон

2 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Международная

Способ приготовления

1. Порежьте огурец и сыр фета кубиками. посолите, добавьте оливковое масло, лимонный сок и черный перц.

2. Украсьте свежей мятей или зеленью.