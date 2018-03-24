Банановый напиток с шоколадом

Напиток из свежих бананов, шоколада и молока зарядит вас энергией! Очень нежный вкус полюбят взрослые и дети!

Ингредиенты

Молоко

900 мл бананы

2 шт.

шоколад

100 г корица

по вкусу

Рекомендуем к прочтению:

Греция: ленивые рецепты

Коктейль из киви с зеленью

Апельсиновый лимонад

Тыквенный пирог

Салат из моркови и яблок

Способ приготовления

Почистите бананы и разрежьте на 3 части. Шоколад порежьте. Залейте в кастрюлю молоко, положите банан и шоколад. Доведите до кипения на небольшом огне, постоянно мешая, до растворения шоколада. Уберите с огня.

Поместите все в блендер и готовьте до появления пены.

Разлить по прозрачным бокалам и посыпате корицей.

Приятного аппетита!

Время готовки

5 мин Количество персон

2 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Международная