Банановый напиток с шоколадом 

Напиток из свежих бананов, шоколада и молока зарядит вас энергией! Очень нежный вкус полюбят взрослые и дети!
Ингредиенты
Молоко
900 мл бананы
2 шт.
шоколад
100 г корица
по вкусу
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Способ приготовления
Почистите бананы и разрежьте на 3 части. Шоколад порежьте. Залейте в кастрюлю молоко, положите банан и шоколад. Доведите до кипения на небольшом огне, постоянно мешая, до растворения шоколада. Уберите с огня.
Поместите все в блендер и готовьте до появления пены.
Разлить по прозрачным бокалам и посыпате корицей.
Приятного аппетита!
Время готовки
5 мин Количество персон
2 чел Уровень сложности
Легко
Кухня
Международная