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Рэпер Баста опубликовал видео с концерта в Волгограде
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Рэпер Баста опубликовал видео с концерта в Волгограде 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: v1.ru
На концерт рэпера Басты в Волгограде пришли тысячи фанатов, воодушевленный музыкант и его команда сняли видео во время вступления и опубликовали в соцсети.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», концерт прошел 25 марта. На выложенном в Instagram ролике видно, как поклонники активно подпевают рэперу. Во время исполнения трека «Сансара» они зажгли фонарики и хором вспомнили все строчки песни. Фанаты остались от концерта в восторге. Сам Баста тоже, судя по записям в соцсети, под впечатлением от концерта. В описании к видео он написал: «Волгоград, Спасибо!».
Публикация от Василий Вакуленко (@bastaakanoggano) 25 Мар 2018 в 11:22 PDT
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