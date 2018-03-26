Рэпер Баста опубликовал видео с концерта в Волгограде

На концерт рэпера Басты в Волгограде пришли тысячи фанатов, воодушевленный музыкант и его команда сняли видео во время вступления и опубликовали в соцсети.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», концерт прошел 25 марта. На выложенном в Instagram ролике видно, как поклонники активно подпевают рэперу. Во время исполнения трека «Сансара» они зажгли фонарики и хором вспомнили все строчки песни. Фанаты остались от концерта в восторге. Сам Баста тоже, судя по записям в соцсети, под впечатлением от концерта. В описании к видео он написал: «Волгоград, Спасибо!».