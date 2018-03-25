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Хтаподи ксидато
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Хтаподи ксидато 

Passion.ru 46 минут назад
Фото: Passion.ru
Вам понадобится:
масло оливковое — 400 г  уксус винный — 100 г  соль — 5 г  перец — 3 г  орегано — 3 г  Ингредиенты:
отварной и маринованный осьминог — 90 г  болгарский перец красный — 4 г  болгарский перец зеленый — 4 г  лук красный крымский — 4 г  оливковое масло — 3 г  оливки с косточкой — 10 г  орегано — 2 г  Способ маринования: смешать масло оливковое, уксус винный, соль, перец, орегано. Залить осьминога маринадом и дать промариноваться в течение суток.
Приготовление:
Предварительно осьминога промыть проточной водой. Затем варить его 80-100 минут в зависимости от размера. Вареного осьминога остудить и поставить в холодильник. Перед подачей нарезать осьминога тонкими слайсами. Нарезать кубиками перец болгарский (красный и зеленый), красный лук и перемешать с осьминогом. Полить оливковым маслом, положить оливки с косточкой и посыпать орегано.
Фото: архив ресторана
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