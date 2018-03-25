Традиционный французский багет: секреты приготовления и рецепт

Хлеб — это не просто дополнение к блюду или основа для закусок, а настоящее национальное достояние. У каждого народа есть свой особый вид хлеба. Каравай или хала, тонкий или дрожжевой лаваш, кукурузная лепешка или чиабатта — названия хлебобулочных изделий мгновенно переносят нас, пусть и мысленно, в определенную страну, откуда они родом.

У французов это, конечно же, багет, ставший наряду с Эйфелевой башней одним из символов этой страны. И раз гастрономическая мода поощряет использование всех технических возможностей современной кухни и приготовление на ней даже хлеба, почему бы не попробовать испечь настоящий французский багет.

Чтобы вам было легче сориентироваться в многообразии рецептов французского багета, мы решили поделиться самым базовым вариантом, который подсмотрели у парижских булочников. Но имейте в виду, что парижский багет немного отличается от классического французского. Чем? Давайте узнаем.

Основное отличие парижского багета от традиционного заключается в размере. Если вес обычного багета составляет приблизительно 250 граммов, то парижский ровно на 50 граммов легче. Но вес не влияет на стандартные размеры этого хлебобулочного изделия. Его длина составляет 65 см, а диаметр — не более 5 см.

Существует по меньшей мере 4 версии происхождения этого хлеба. Самой правдоподобной выглядит та, согласно которой в 1920-х булочниками запретили открывать пекарни раньше 4-х часов утра, из-за чего они просто не успевали выпекать хлеб к открытию булочной. В итоге им пришлось импровизировать и делать хлеб более тонким и длинным, чтобы он успевал испечься.

Современные булочные тоже начинают работу очень рано, и уже примерно в 6 часов утра вы можете попробовать свежеиспеченный круассан или еще теплую булочку с изюмом. А вот багет настоящие французы едят вовсе не на завтрак, как это принято считать, а на обед или ужин. Чаще всего они дополняют им простой овощной салат, делают с ним сэндвич или подают этот хлеб с хрустящей корочкой к нежному сыру.

Итак, пришло время приготовить этот потрясающе вкусный и ароматный хлеб на домашней кухне. Для этого вам понадобятся очень простые ингредиенты:

Начнем с приготовления опары. Для этого высыпаем в миску 8 граммов дрожжей и заливаем их 125 мл теплой воды. Перемешиваем все венчиком, а затем постепенно добавляем 100 граммов муки, продолжая мешать. Накрываем миску с опарой полотенцем и оставляем на 2 часа.

Дальше добавляем в опару оставшиеся дрожжи, муку, воду и соль. Включаем миксер или кухонный комбайн на минимальную скорость и взбиваем тесто 10 минут. Это один из секретов французских пекарей, благодаря которому багет получается таким нежным и воздушным внутри. Затем переходим на вторую скорость и взбиваем тесто еще ровно 2 минуты.

После этого можно проверить тесто на эластичность. Оно должно легко растягиваться и не рваться. Если у вас есть кухонный термометр, проверьте температуру теста: она должна быть 23-25 °C. Затем оставьте тесто еще на 1,5 часа. Только не забудьте примерно через 45 минут слегка его отбить, чтобы напитать воздухом.

Теперь начитается самое интересное. Выкладываем тесто на присыпанный мукой стол и делим его на несколько частей. Если вы хотите сделать настоящий парижский багет, то без кухонных весов не обойтись. Каждая часть должно весить ровно 200 граммов. Отделяя каждую часть, старайтесь сразу придавать ей слегка продолговатую форму, раскатывая на столе и загибая длинный край внутрь.

Оставляем получившиеся маленькие багеты на 10 минут, после чего продолжаем формировать продолговатую форму. Обратите внимание, что с тестом на этом этапе нужно работать предельно аккуратно и не мять его, а лишь слегка раскатывать руками. Оставьте багеты еще на 10 минут, после чего можно приступать к выпеканию.

Выкладываем багеты на решетку, застеленную пергаментом, делаем несколько традиционных надрезов острым ножом и выпекаем в предварительно разогретой до 220 °C духовке 13-15 минут.

Только не забудьте поместить под решетку противень с небольшим количеством воды. Благодаря этому вы получите хрустящую корочку снаружи и нежный упругий мякиш внутри. И помните, что французы предпочитает румяный, но не сильно прожаренный багет, так что не перестарайтесь.