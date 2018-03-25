Как постройнеть к лету: пошаговая инструкция

Sobesednik.ru узнал у диетолога, как сделать фигуру стройней к летнему периоду без ущерба для здоровья.

Впереди сезон отпусков, и лучше заблаговременно начать приводить себя в порядок, чтобы потом не сокрушаться и быть уверенным в своей красоте. Как это сделать без вреда для организма и закрепить результат навсегда, советует известный врач — эндокринолог-диетолог, основатель пошаговой инструкции правильного питания «Райт Диет» Вадим Крылов

— Крайне важное правило — не гнаться за результатом, — объясняет доктор. — Не нужно ставить себе задачи типа «сбросить 10 килограммов за две недели» и садиться для этой безумной цели на жесткие диеты типа овощной, фруктовой и пр. У многих моих пациенток после таких радикальных мер нарушается менструальный цикл вплоть до аменореи. И такое похудение опасно для всех, потому что в первую очередь уходят мышцы, в том числе скелетная мускулатура, сердечная и мышцы внутренних органов. И тогда получается, что человек до похудения был плотненький, приятный, а после диеты стал рыхлый, кожа обвисла из-за того, что мышцы ушли. Чтобы этого не произошло — все нужно делать пошагово, поэтапно. Если мы придем в спортзал и сразу же без подготовки рванем штангу 200 килограммов — что будет с нами?! Серьезные травмы обеспечены. То же самое и с диетой. Наш организм привык к одной пище, нейроны в мозге много лет получали удовольствие от пирожков бабушки, от жареной картошки с грибами. И тут вдруг организм лишается всего привычного и вы говорите: «Завтра на строгую диету». Сажая себя резко на вареную курицу с брокколи на пару, мы точно будем срываться. Нашему организму нужно все: и углеводы, и жиры, и белки, но употреблять их нужно в определенное время, так задумано природой. Поэтому лучше всего формировать привычки правильного питания уже сегодня. При правильном подходе за 6 недель можно добиться хороших результатов, не навредив организму. И главное — закрепить результат навсегда, поэтому важно менять старые привычки.

Вадим Крылов // Фото: из личного архива

Задание на 1-ю неделю

1. Вы можете есть все что хотите и сколько хотите, но придерживаемся одного важного правила: ничего не жарим, то есть не готовим с добавлением подсолнечного и сливочного масла, оно увеличивает калорийность любого блюда в десятки раз.

Например, кабачки — прекрасный продукт, который нужно употреблять, но жареные кабачки — жировая бомба. Можно продукты тушить, запекать в фольге, делать на гриле. В день допустимо употребление двух чайных ложек оливкового масла, оно укрепляет сердечно-сосудистую систему, лучше им заправлять салаты из свежих овощей.

2. Одна из самых частых причин набора веса — отказ от завтраков или неправильный завтрак. Поэтому 5 раз в неделю вы будете завтракать кашами из любых круп, кроме манной. Кашу можно готовить с молоком или без, но не нужно добавлять масло и сахар. В кашу нужно положить один любой фрукт, но исключить виноград, банан, орехи. Чтобы вы понимали: например, один банан по калорийности — как полноценный обед в виде курицы с макаронами, а виноград — чистый сок, который сразу же поступает в кровь и как быстрый углевод моментально переходит в жир. Каша — это долгий углевод, который усваивается организмом за 4–6 часов.

Два раза в неделю вы завтракаете яичницей, но жарите ее не на масле. Можно сделать так: налить в сковороду воду, положить туда два нарезанных помидора и добавить яйца. Яичница — белок и жиры, они будут усваиваться 2–3 часа, поэтому к такому завтраку нужно добавить один кусок хлеба — долгий углевод, можно с сыром.

3. Полный отказ от сладких напитков, поскольку это самый опасный в мире продукт, который приводит к ожирению, развитию сахарного диабета.

В одном стакане пакетированного сока содержится столько же калорий, сколько вы получите от полноценного обеда, но от сока сыты не будете. Такой же принцип действует в отношении свежевыжатых соков, компотов — все это быстрые углеводы, в которых содержится фруктовый сахар, моментально приводящий к ожирению. Лучше всего пить простую воду, можно позволить себе кофе или чай с одной чайной ложкой сахара.

Задание на 2-ю неделю

1. К ужину добавляем 2 стакана (400 г) свежих овощей — огурцы, помидоры, капуста, редька, морковь, очень полезна зелень. Вообще любому человеку в день, по рекомендации Всемирной организации здравоохранения , нужно съедать 5 овощей и 3 фрукта.

2. В этот период уже можно добавить физическую нагрузку, надо увеличить время ходьбы от привычного вам на 12–15 минут ежедневно. Например, выходить на одну-две автобусные остановки раньше, главное — взять это за правило. Один раз в неделю устраивайте 45-минутную прогулку. Только через 40 минут непрерывной физической активности начинает сжигаться жир.

3. Перед любым приемом пищи обязательно выпивайте один стакан простой воды. Мы все состоим на 85% из воды, и такая привычка не позволит коже обвиснуть, морщиниться из-за снижения веса.