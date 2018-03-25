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В Минсельхозе США признали лидерство России
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В Минсельхозе США признали лидерство России 

ТК «Звезда» 14 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Россия оказалась крупнейшим поставщиком подсолнечного масла в 2016/2017 сельхоз году, направив в Турцию 494 тысячи тонн из всего объема импортированного страной продукта.
Россия оказалась в лидерах экспортеров подсолнечного масла в 2016/2017 сельхоз году, направив в Турцию 494 тысячи тонн из всего объема импортированного страной масла.
Россия стала ведущим экспортером семян подсолнечника для Турции в 2017 году. Об этом говорится в отчете статистического агентства Минсельхоза США, сообщает RT.
Согласно отчету, в 2016/2017 сельхозгоду Турция импортировала 793 тысячи тонн подсолнечного масла, жмыха из подсолнечника 958 тысяч тонн, а также семян 591 тысячу тонн. При этом лидером по экспорту называется Россия.
Таким образом, Россия оказалась крупнейшим поставщиком подсолнечного масла в 2016/2017 сельхоз году, направив в Турцию 494 тысячи тонн из всего объема импортированного страной продукта.
На втором месте оказалась Молдавия, на третьем Болгария.
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