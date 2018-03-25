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«Супермапа»: поделитесь семейным рецептом и выиграйте отдых в роскошном отеле
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«Супермапа»: поделитесь семейным рецептом и выиграйте отдых в роскошном отеле 

Tlum.ru 15 минут назад
Фото: Tlum.ru
Телеканал «Мама» проводит замечательный кулинарный конкурс для всей семьи — «Супермапа». Если вы любите готовить, знаете, как накормить ребенка вкусно и полезно и готовы поделиться семейными рецептами, то этот конкурс для вас!
Вы можете принять участие в одной из двух частей конкурса или в обеих сразу. Первая вариант — произвольная программа. Запишите и загрузите на сайт конкурса видеоролик с кратким представлением себя и своей семьи и процессом приготовления любимого семейного блюда. Второй вариант — «задание от редакции». Выберете одну из множества категорий («мамина каша», «сладость в радость» и т. д.) и запишите такой же ролик с представлением семьи и процессом приготовления. Хронометраж ролика в любой из программ не должен превышать 5 минут.
ПОДРОБНЕЕ ОБ УСЛОВИЯХ КОНКУРСА НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ «СУПЕРМАПЫ»
Конкурс продлится до 1 июня 2018 года. Победители определятся в два этапа. Сначала на сайте пройдет зрительское голосование, в результате которого будут отобраны 20 лучших работ. Дальше в дело вступит профессиональное жюри, которое назначит двух финалистов. Финал «Супермапы» пройдет на фестивале «Мультимир», где посетители и жюри попробуют блюда номинантов и назовут победителя.
Участников конкурса ждут замечательные призы — билеты на фестиваль «Мультимир», подарочные наборы от издательства «Эксмо», умная техника от Redmond.
Главный приз — сертификат на сумму 350 000 руб., в рамках которой можно выбрать отдых для всей семьи в любом из отелей сети Alean Family Resort Collection, действующих по системе «Ультра Все включено»!
В общем, призов будет очень много. Спешите принять участие и доказать, что ваши семейные блюда — самые вкусные!
Еще больше интересного в нашей группе в «Вконтакте» и «Одноклассниках».
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