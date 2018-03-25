Домашние игры: мыльная геометрия, «бомбочки» для ванн и ледяные парусники

«Бомбочки» для ванн

Юным химикам наверняка будут интересны опыты с содой и лимонной кислотой. Взаимодействие щелочи и кислоты вызывает столь бурную реакцию, что наблюдать за ней всегда очень увлекательно.

Иллюстрация из книги «Творчество с большишами»

Для этого понадобится:

300 г соды

150 г лимонной кислоты

5–10 мл ароматического масла

5 мл любого пищевого или косметического масла

сухой пищевой краситель

Смешайте соду и лимонную кислоту в глубокой миске и добавьте пищевой краситель, снова хорошенько перемешайте.

Теперь постепенно подмешивайте туда же косметическое и ароматическое масло.

Иллюстрация из книги «Творчество с большишами»

Вымесите все окончательно и сформируйте бомбочки. Можно использовать для этого маленькие песочные формочки или ледовницу, в которой замораживают пищевой лед.

Утрамбовываем смесь в формочки и оставляем подсыхать. Через три — десять часов (в зависимости от размера ячеек) бомбочки готовы.

Мыльная геометрия

Для воплощения этой идеи понадобится синельная проволока и коктейльные соломинки.

Изогните синельную проволоку, придав ей необычную форму (создавайте разные объемные геометрические конструкции: куб, призму, удлиненный параллелепипед), и каждое ребро объемной фигуры продевайте в кусочек соломинки. Если у вас под рукой только небольшие отрезки проволоки, то их легко можно соединить друг с другом, скручивая и заправляя эти концы внутрь соломинки.

Мыльный раствор для пузырей удобнее всего налить в миску или глубокую тарелку. Окуная в него грани по очереди, вы увидите, как форма будет изнутри заполняться пузырями.

Иллюстрация из книги «Творчество с большишами»

Можно также надувать мыльные пузыри через обычную соломинку-выдувалку, держа ее внутри формы. Ну и конечно, используйте саму форму в качестве выдувалки.

Ледяные парусники

Дети, обожая любые игры со льдом, готовы создавать такие кораблики снова и снова.

Иллюстрация из книги «Творчество с большишами»

Можно делать кораблики в пищевой ледовнице (купите отдельную — для мастер-классов) или в небольших баночках, наполняя их водой не доверху. Важно, чтобы баночки обязательно были пластмассовыми, а не стеклянными: вода при замораживании расширяется и стекло может лопнуть.

Если в воду для заморозки добавить краску, то получатся цветные корабли. А если не добавлять — выходят корабли-призраки: мачта торчит, а прозрачный корпус в воде почти не виден.

Иллюстрация из книги «Творчество с большишами»

Как закрепить мачту? В кусочке картона, совпадающем по размеру с емкостью для замораживания, делаем шилом дырочку, вставляем в нее зубочистку так, чтобы нижний ее конец оказался в воде, и накрываем этим картоном емкость. При этом не забудьте хорошенько прикрепить картон скотчем, иначе вода, замерзая, вытолкнет его вместе с зубочисткой, и парусник останется без мачты.

Через несколько часов, когда лед замерзнет, можно играть! Если вы заранее подготовили все остальное.

Во-первых, акваторию: налить воду в тазик или закрытую пробкой раковину (чем холоднее вода, тем дольше продлится плавание).

Во-вторых, паруса: для них понадобятся цветной скотч или заранее нарезанные полоски цветной бумаги, ножницы и степлер.

Ставить паруса придется очень быстро, так что, возможно, вашему юнге понадобится в этом помощь.

Кстати, чтобы быстро вытащить кораблик из ледовницы, нужно просто слегка поизгибать пластмассовую формочку — так, словно вы собираетесь ее отжать, как мокрое белье.

Отличного настроения!

По материалам книги «Творчество с большишами».

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