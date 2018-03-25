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Сыр из альтернативной реальности появился на прилавках Ростова
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Сыр из альтернативной реальности появился на прилавках Ростова 

Деловое сообщество 12 минут назад
Фото: Деловое сообщество
Сыр из альтернативной вселенной обнаружил покупатель в сети магазинов «Окей». Ничем другим объяснить факты, показанные на фото невозможно. Ведь сыр изготовлен в несуществующий на календаре день, 29 февраля. Последний високосный год был 2016, а вот в календаре 2018 года такой день не значится. «Если сыр сделан в день, которого нет, значит ли это, что сыра не существует и за него можно не платить?» — озадачился покупатель.
Ростовчане веселятся, предполагая, что это сбой в матрице и теперь за ним придут инопланетяне. И поддерживают покупателя, ведь действительно, если сыр изготовлен в несуществующий день, и платить за него нужно несуществующими деньгами.
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