Сыр из альтернативной реальности появился на прилавках Ростова

Сыр из альтернативной вселенной обнаружил покупатель в сети магазинов «Окей». Ничем другим объяснить факты, показанные на фото невозможно. Ведь сыр изготовлен в несуществующий на календаре день, 29 февраля. Последний високосный год был 2016, а вот в календаре 2018 года такой день не значится. «Если сыр сделан в день, которого нет, значит ли это, что сыра не существует и за него можно не платить?» — озадачился покупатель.

Ростовчане веселятся, предполагая, что это сбой в матрице и теперь за ним придут инопланетяне. И поддерживают покупателя, ведь действительно, если сыр изготовлен в несуществующий день, и платить за него нужно несуществующими деньгами.