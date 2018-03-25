Ещё
Диетологи рассказали, как избежать переедания после пасхального поста
Далее:
Читайте также:
Ещё

Диетологи рассказали, как избежать переедания после пасхального поста 

МедикФорум 39 минут назад
Фото: МедикФорум
Великий пост, начавшийся в нынешнем году 19 февраля, завершится 7 апреля, после него ожидаются пасхальные праздники. Как благополучно выйти из 48-дневного воздержания в трапезах и избежать переедания в эти дни, рассказали диетологи. Праздничные переедания чреваты не только лишними килограммами, но и такими болезнями, как воспаление жёлчного пузыря и поджелудочной. Эксперты рассказали для МедикФорума, возвращение к привычным приёмам пищи возможно не раньше, чем через 30 дней. Подготовка же к завершению пасхального поста предполагает поэтапный переход к своему обычному меню, и в первое время диетологи рекомендуют отдавать предпочтение овощам и кашам. Продукты, от которых человек воздерживался, важно включать в рацион постепенно и понемногу, особенно это касается молока. Улучшить пищеварение в этот период способны зелень и натуральные специи, а копчёности и колбасные изделия стоит отложить минимум на месяц. Не стоит торопиться и с мясом, а в случае сильной потребности организма в нём остановить свой выбор на индейке или курице. Гастроэнтерологи пояснили, что пищеварительная система человека не имеет способности к быстрому изменению своей работы, потому подобная нагрузка может перерасти в воспаление внутренних органов, задействованных в данных процессах. Эксперты рекомендуют во избежание переедания после поста употреблять пищу чаще и в малых количествах, вставая из-за стола с лёгким ощущением голода. Можно добавлять в каши молотые семена льна, богатые ценными омега-3 жирными кислотами. Кроме чистой воды, полезно пить травяные чаи, компоты, настои цикория. Важно избегать жирной и острой пищи, любой выпечки и алкоголя.
МедикФорум: последние новости
Названы продукты, которые готовят и едят неправильно Специи помогут подросткам полюбить овощи Диета от Ксении Бородиной
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова показала, как моется в бане217
Долина показала грудь в экстремальном декольте79
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел141
5 научных фактов о случайном сексе18
Ирина Шейк продолжает толстеть19
Видео
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
01:40
Волочкова показала, как моется в бане
Звёзды
00:58
Как сделать масло для ногтей в домашних условиях
Красота
03:03
Долина показала грудь в экстремальном декольте
Звёзды
00:57
Как сделать макияж в фиолетовых тонах
Красота
02:23
Как орех! Упражнения для бедер, которые работают
Здоровье
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение