Диетологи рассказали, как избежать переедания после пасхального поста

Великий пост, начавшийся в нынешнем году 19 февраля, завершится 7 апреля, после него ожидаются пасхальные праздники. Как благополучно выйти из 48-дневного воздержания в трапезах и избежать переедания в эти дни, рассказали диетологи. Праздничные переедания чреваты не только лишними килограммами, но и такими болезнями, как воспаление жёлчного пузыря и поджелудочной. Эксперты рассказали для МедикФорума, возвращение к привычным приёмам пищи возможно не раньше, чем через 30 дней. Подготовка же к завершению пасхального поста предполагает поэтапный переход к своему обычному меню, и в первое время диетологи рекомендуют отдавать предпочтение овощам и кашам. Продукты, от которых человек воздерживался, важно включать в рацион постепенно и понемногу, особенно это касается молока. Улучшить пищеварение в этот период способны зелень и натуральные специи, а копчёности и колбасные изделия стоит отложить минимум на месяц. Не стоит торопиться и с мясом, а в случае сильной потребности организма в нём остановить свой выбор на индейке или курице. Гастроэнтерологи пояснили, что пищеварительная система человека не имеет способности к быстрому изменению своей работы, потому подобная нагрузка может перерасти в воспаление внутренних органов, задействованных в данных процессах. Эксперты рекомендуют во избежание переедания после поста употреблять пищу чаще и в малых количествах, вставая из-за стола с лёгким ощущением голода. Можно добавлять в каши молотые семена льна, богатые ценными омега-3 жирными кислотами. Кроме чистой воды, полезно пить травяные чаи, компоты, настои цикория. Важно избегать жирной и острой пищи, любой выпечки и алкоголя.