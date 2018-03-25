Новогоднее «Василье» приготовил Баста в эфире первого канала

Ростовчанин Баста в эфире Первого канала поделился своим семейным рецептом приготовления «Оливье». В эфире программы «СМАК» он раскрыл секреты своей бабушки и признался, что всегда кладет в салат вместо картошки — тертый сыр. Иван Ургант сразу окрестил новое блюдо «Василье» и предложил запатентовать.

Меньше чем за сутки видео со съемок передачи собрало 77 тысяч лайков и репостов. В эфире баста рассказал о своем творчестве, песнях и работе. По его словам, писать тексты — это огромный труд и не стоит ждать вдохновения. Нужно просто методично работать и выкладываться на полную.

«Это труд. Я однажды увидел черновики Высоцкого, как он переделывал все, и понял, что мне очень нравится. У меня в телефоне около 2000 текстов на разной стадии готовности, над которыми я работаю», — сказал репер.

Иван Ургант конечно же поинтересовался, творчество каких музыкантов кроме Высоцкого привлекает ростовчанина. И к всеобщему удивлению Баста назвал Цоя и Шевчука. Кроме этого выяснилось, что в обычной жизни музыкант очень редко готовит, в основном королевой кухни является его супруга. Она часто балует его великолепными блюдами.