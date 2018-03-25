Продукты, в которых больше соли, чем кажется

Ежедневная потребность в соли у взрослого человека составляет 4–6 граммов, но в условиях повышенного потоотделения, потребность сильно возрастает. Тем не менее объемы соли, которые мы поглощаем, намного превосходят суточную потребность. В большинстве случаев это связано с тем, что соль бывает крайне безобидной — она прекрасно растворяется и может быть замаскирована под личиной вполне безвредного продукта. Так происходит с продуктами, которые способны скрывать повышенное содержание натрия под ярко выраженными вкусами и среди них есть весьма неожиданные.

— Морепродукты —

В морепродуктах много полезного — уникальный белок и уникальные минералы. Натрия в мидиях, креветках или осьминогах довольно много — около 400 мг/100 г. Солить их вовсе не обязательно — хватит заправки из лимона и оливкового масла.

— Сыр —

Большинство сыров на прилавках супермаркетов представляют собой сложносочиненные продукты, в которых скрыто огромное количество жиров и соли. Процесс производства сыра может разительно отличаться по степени натуральности и автоматизации.

— Хлеб —

Так как сама технология производства хлеба является чередой химических преобразований, соли очень легко раствориться в рецептуре. Свежий хлеб обладает невероятной способностью возбуждать аппетит. При этом соль необязательно конфликтует с сахаром — сладко-соленые вкусы активно используются как приманка в огромном количестве изделий: от бигмака до печенья.

— Фасоль —

Фасоль, как и все бобовые, имеет явную предрасположенность к абсорбции солей и металлов. Именно поэтому бобы могут накапливать в себе самые различные химические комбинации, которые могут включать даже тяжелые металлы вроде ртути и цинка.

— Яйца —

Яйца содержат в себе набор питательных веществ, достаточный для появления из небытия нового цыпленка. Неудивительно, что в нем полно минералов — в том числе натрия. Привычка солить яйца ведет к перенасыщению солью — а оно еще никому не принесло пользы.

— Мороженое —

Так же как и сыр, мороженое делается из сложной комбинации молочных продуктов, ароматизаторов, красителей, подсластителей и соли. Дневную норму соли можно получить из одного рожка, так что не стоит особенно налегать на этот десерт.

— Грибы —

Грибы любят брать от земли самое ценное — в том числе огромное количество солей, которые растворены в почве. Не все из них могут быть полезны для организма, так что не добавляйте организму заботы дополнительным присаливанием.