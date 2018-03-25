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«Египетская сила» покорит Сибирь
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«Египетская сила» покорит Сибирь 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Накануне нового огородного сезона селекционеры из Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН передали в госкомиссию для проведения экспертной оценки два новых сорта пасленовых с уникальными свойствами — томат «Семеновна» и сладкий перец «Египетская сила». Возможно, что в ближайшее время они пополнят государственный реестр овощных культур, а примерно через год семена этих сортов уже могут появиться в продаже.
Ученые отмечают, что новые сорта с уникальными свойствами заинтересуют не только любителей-дачников, но и профессиональных фермеров-овощеводов. Специалисты уделяют повышенное внимание выведению раннеспелых форм, которые можно комфортно выращивать в Сибири. В идеале же они стремятся к созданию сорта, который позволит культивировать такие томаты и на юге — с прямым посевом семян в грунт, без предварительного выращивания рассады. Проблема обычно заключается в том, что скороспелки обычно не отличаются высокими вкусовыми качествами.
«Сорт «Семеновна» в этом смысле является отчетливым шагом в сторону идеала, — сообщает РИА «Новости». Он относится к скороспелой группе (от начала вегетации до зрелых плодов проходит в среднем 84-95 дней). Однако при этом его плоды отличаются отменным вкусом и плотной мякотью. Как раз в сочетании этих качеств — главная «изюминка» новинки», — отметили в институте.
Перец «Египетская сила» выделили по другому критерию — по наличию очень высокого содержания витамина С. Обычно этот показатель сильно зависит от погоды и потому колеблется по годам. У «Египетской силы» — вне зависимости от погодных условий — содержание аскорбиновой кислоты ежегодно оказывается выше, чем у других сортов. Высокое содержание витамина С, считают специалисты, позволяет рекомендовать новый сорт для очень популярного сегодня функционального питания. Вдобавок ко всему, сорт имеет достаточно высокую урожайность — 5-6 килограммов с квадратного метра.
Оригинальное название сорт перца получил за пирамидальную форму плодов, которая вызывает ассоциации с египетскими пирамидами, пояснили в институте.
ИА Север-Пресс: последние новости
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