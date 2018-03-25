Маленькие кулинарные хитрости: вода

Вода кажется настолько привычным и распространенным соединением, что на кухне мы воспринимаем ее как нечто само собой разумеющееся. Между тем эта жидкость без цвета и запаха в кулинарии играет куда более важную роль. Она является незаменимым ингредиентом различных блюд, и даже если ее нет в самом составе, то так или иначе она используется в процессе приготовления. Именно поэтому многие шефы рядом со всевозможными маслами и соусами держат наготове бутылку чистой, хорошей воды. Эмульгировать жирные кислоты, разбавить соус, оживить зелень — стратегической запас влаги может выручить в любой момент. Мы насчитали по крайней мере 8 способов, как с помощью обычной воды можно улучшить вкус или даже спасти блюдо.

— Суп —

Повар ресторана Olmsted Грег Бэкстром использует воду для получения нужной консистенции гаспачо. В процессе приготовления суп становится несколько гуще, чем ему хотелось бы. Если разбавить его овощным бульоном, он даст совершенно другой вкус. Вода же поставит на первый план лишь аромат входящих в суп ингредиентов и сделает консистенцию менее густой.

— Паста —

Для получения кремовой текстуры вовсе не обязательно добавлять к макаронным изделиям густой, жирный соус. Сгодится и обычная вода, в которой варилась паста. Когда будете откидывать пасту на дуршлаг, отлейте немного воды в кружку, а потом используйте ее с вместе с другими дополнительными ингредиентами для придания привлекательной текстуры.

— Зелень и овощи —

При попытке быстро обжарить гору зелени или овощей на сковороде с небольшим количеством масла неизбежно происходят для вещи: она высыхает и горит по краям или вы продолжаете добавлять больше и больше масла, чтобы остановить высыхание и горение, но в конечном итоге вы получаете жирное блюдо. Добавление одной-двух столовых ложек воды способствует образованию небольшого количества пара, который ускоряет приготовление и в то же время предохраняет зелень и овощи от высыхания.

— Яйцо пашот —

Если вы решили накормить большую компанию друзей традиционным французским завтраком из яиц, которые готовятся способом «пашот», вам не обойтись без большой миски ледяной воды. Готовые яйца просто выкладывайте шумовкой в холодную воду, которая остановит процесс приготовления, пока вы будете варить новую партия. Перед подачей яйца нужно будет опустить в кипящую воду буквально на 30 секунд, чтобы только их прогреть.

— Деглазирование —

Деглазирование — простой способ превратить прилипшие к стенкам частички еды в ароматный соус. Вино или бульон под рукой бывает не всегда, чего не скажешь о воде. В следующий раз при жарке курицы деглазируйте сковороду небольшим количеством воды, уварите соус на маленьком огне и добавьте в него немного сливочного масла и сока лимона.

— Выпечка —

Некоторым видам выпечки нужна высокая влажность. Создать ее в духовке поможет емкость с водой. По мере того как блюдо будет выпекаться, вода будет переходить пар, благодаря которому выпечка покроется мягкой корочкой.

— Вторая жизнь зелени —

Пучок петрушки или кинзы, закинутый куда-нибудь подальше на полку холодильника, ждет весьма незавидная участь. Но пока его листья еще не пожелтели, зелень можно спасти. Замочите ее в миске с ледяной водой, которая заставит увядающую зелень заново «расцвести». Нехитрый прием работает со многими травами, салатными листьями и листовой зеленью.

— Дрессинг —

Дрессинг является важным компонентом салата. Здесь важно и с ингредиентами не промахнуться, и с текстурой угадать. При использовании густых заправок, например, сделанных с тахини или на базе голубого сыра, небольшое количество воды точно не будет лишним. Структура соуса получится более текучей, а значит, можно будет не бояться за то, что часть салата может быть буквально спрятана под дрессингом, в то время как другая останется голой.