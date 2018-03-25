Сырный суп с картофелем

Простой рецепт приготовления картофельного супа с сыром и брокколи. Этот суп густой и питательный станет отличной альтернативой первому блюду.

Ингредиенты

Сливочное масло

2 ст. л.

морковь

1-2 шт чеснок

1 зубчик

куриный бульон

1 л картофель

3-4 шт мука

1 ст. л.

вода

120 мл молоко

180 мл брокколи

300 г сыр чеддер

200 г Рекомендуем к прочтению:

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Способ приготовления

Время готовки

30 мин Количество персон

4 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Международная

Почистите картофель и морковь и порежьте кубиками. Брокколи нарежьте небольшими кусочками.

С помощью кастрюли растопите масло. Тушите морковь, пока она не станет мягкой. Добавьте измельченный чеснок. Готовьте еще несколько минут.

Добавьте бульон и картофель. Ждите пока блюдо закипит и варите, пока картофель не станет мягким.

Перемешайте муку с водой. Влейте в суп и готовьте, пока он слегка не загустеет.

Добавьте молоко и брокколи. Варите, пока брокколи не станет мягкой. Добавьте сыр, перемешивайте, пока он не расплавится. Подавайте сразу. Приятного аппетита!