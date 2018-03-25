Сырный суп с картофелем 

Простой рецепт приготовления картофельного супа с сыром и брокколи. Этот суп густой и питательный станет отличной альтернативой первому блюду.
Ингредиенты
Сливочное масло
2 ст. л.
морковь
1-2 шт чеснок
1 зубчик
куриный бульон
1 л картофель
3-4 шт мука
1 ст. л.
вода
120 мл молоко
180 мл брокколи
300 г сыр чеддер
200 г Рекомендуем к прочтению:
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Способ приготовления
Время готовки
30 мин Количество персон
4 чел Уровень сложности
Легко
Кухня
Международная
Почистите картофель и морковь и порежьте кубиками. Брокколи нарежьте небольшими кусочками.
С помощью кастрюли растопите масло. Тушите морковь, пока она не станет мягкой. Добавьте измельченный чеснок. Готовьте еще несколько минут.
Добавьте бульон и картофель. Ждите пока блюдо закипит и варите, пока картофель не станет мягким.
Перемешайте муку с водой. Влейте в суп и готовьте, пока он слегка не загустеет.
Добавьте молоко и брокколи. Варите, пока брокколи не станет мягкой. Добавьте сыр, перемешивайте, пока он не расплавится. Подавайте сразу. Приятного аппетита!