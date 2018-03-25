Крем-суп с брокколи и гренками

Легкий крем-суп со сливочным сыром и свежим брокколи будет прекрасно сочетаться с хрустящими гренками из белого хлеба. Рецепт простой и легкий, сып варится очень быстро. Ингредиенты можно заменять, поэтому конечный вариант зависит от ваших гастрономических пристрастий!

Время готовки

30 мин Количество персон

2 чел Уровень сложности

Средне

Кухня

Французская

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ИНГРЕДИЕНТЫ

4 ст. л. сливочного масла, комнатной температуры

400 г брокколи

1 большая луковица, нарезанная

1 морковь, натертая

соль и свежемолотый черный перец

3 ст. л. муки

4 чашки бульона

1 ст. молока

1 ст. тертого сыра легкоплавкого

Способ приготовления

Возьмите среднюю кастрюлю и растопите там 4 ст. л. сливочного масла на небольшом огне.

Положите порезанные лук, морковь, перец и жарьте, пока лук не станет прозрачным, около 6 минут. Насыпьте муку и готовьте, постоянно помешивая, 1 минуту.

Залейте бульон и подождите пока закипит. Сделайте огонь меньше и положите разделенное на соцветья брокколи. Варите 10–12 мин. Залейте молоко и добавьте сыр. Помешивая, жите пока расплавится.

Подавайте горячим с гренками. Сверху посыпьте базиликом или прованскими травами.

Приятного аппетита!