Крем-суп с брокколи и гренками 

Легкий крем-суп со сливочным сыром и свежим брокколи будет прекрасно сочетаться с хрустящими гренками из белого хлеба. Рецепт простой и легкий, сып варится очень быстро. Ингредиенты можно заменять, поэтому конечный вариант зависит от ваших гастрономических пристрастий!
Время готовки
30 мин Количество персон
2 чел Уровень сложности
Средне
Кухня
Французская
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ИНГРЕДИЕНТЫ
4 ст. л. сливочного масла, комнатной температуры
400 г брокколи
1 большая луковица, нарезанная
1 морковь, натертая
соль и свежемолотый черный перец
3 ст. л. муки
4 чашки бульона
1 ст. молока
1 ст. тертого сыра легкоплавкого
Способ приготовления
Возьмите среднюю кастрюлю и растопите там 4 ст. л. сливочного масла на небольшом огне.
Положите порезанные лук, морковь, перец и жарьте, пока лук не станет прозрачным, около 6 минут. Насыпьте муку и готовьте, постоянно помешивая, 1 минуту.
Залейте бульон и подождите пока закипит. Сделайте огонь меньше и положите разделенное на соцветья брокколи. Варите 10–12 мин. Залейте молоко и добавьте сыр. Помешивая, жите пока расплавится.
Подавайте горячим с гренками. Сверху посыпьте базиликом или прованскими травами.
Приятного аппетита!