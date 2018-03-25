Что можно есть на ночь и не испытывать стыда

Специально для убежденных фитоняшек и просто желающих снизить количество жирка в организме Олег Ирышкин, врач спортивной медицины и диетологии, кандидат медицинских наук, эксперт-диетолог X-fit, назвал несколько продуктов, которые можно без стыда и совести есть на ночь (ну раз уж диетолог разрешил!).

Яичные белки

Отварные яйца, а точнее их белок является классным источником легкоусвояемого белка, что даст возможность вашему организму переварить его без особых усилий, а значит пока вы будете устраиваться поудобнее в мягкой постельке, он уже легко усвоится организмом.

Нежирная рыба

Так же как и яйца является источником легкоусвояемого белка. Однако следует помнить, что все-таки поесть лучше не сразу перед сном, а хотя бы за 30 минут или час до сна, чтобы организм все-таки успел переварить пищу до того, как замедлит все процессы. А если вы после рабочего дня заскочили в зал, то рыба и белок, который она содержит, вообще уйдет в укрепление мышц, а не в бока!

Листовые овощи

Следующим пунктом являются листовые овощи. Поясняем: к ним относятся руккола, романо, айсберг и далее по списку. Эти продукты улучшают пищеварение, а компоненты, входящие в их состав, являются питанием для полезной микрофлоры кишечника — не только червячка заморите, но и на следующий день почувствуете легкость и беззаботность. Правда, ровно до следующей булочки.

Зеленые овощи

Спаржа, цукини, брокколи, огурцы, сельдерей — все эти овощи объединяет две вещи: цвет (минутка искрометного юмора) и то, что они являются отличным источником клетчатки. Чтобы зарядиться питательными веществами на всю ночь и не урчать животом, мешая соседям, можно скомбинировать эти продукты в салат или сделать из них смузи.

И еще немного

Баклажаны, цветная капуста, так же, как и зеленые овощи являются источником пищевых волокон и улучшают пищеварение, поэтому если вы плотно поужинали до ночного жора, то именно они помогут желудку справиться с такой нагрузкой.

Советы знатоков

Главная причина, по которой именно этими продуктами можно объедаться на ночь глядя — отсутствие повышения инсулина, после их употребления.

Так пренебрегая этим правилом и наедаясь другими продуктами, выделяется инсулин, в то же время блокируется выделение гормона роста, который стимулирует мышечный рост, и сжигание жировой массы во время сна. Именно поэтому важно правильно выбирать продукты, для употребления перед сном.